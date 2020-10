Koh Lanta : Alix critiquée physiquement et considérée comme un ‘bonhomme’ par les internautes, elle réagit !

Les épisodes de Koh Lanta s’enchaînent et ils sont de moins en moins nombreux à pouvoir prétendre à remporter l’émission. Denis Brogniart ne manque pas de surprendre les aventuriers et nous apprenions la semaine dernière que, pour la deuxième fois, deux candidats quitteraient l’aventure. Après Marie-France et Hadja, nous avons ainsi assisté au départ de Bertrand-Kamal (arrivé dernier lors de l’épreuve d’immunité) et Joaquina (lors du conseil) après une stratégie rondement menée par Lola et Angélique.

Alix, la meilleure des aventurières ?

Comme souvent avec l’émission culte de TF1, le casting a été parfaitement bien sélectionné. Cette année, les filles semblent ne vouloir laisser que quelques miettes aux garçons. Si une candidate comme Hadja, qui se présentait comme redoutable, n’a malheureusement pour elle pas fait long feu, d’autres surprennent et nous laissent penser qu’elles pourraient aller loin. Lola et Angélique se sont révélées lors du dernier épisode. La première détient deux colliers d’immunité, tandis que la seconde est arrivée première à l’épreuve d’immunité.

Alexandra fait également partie des candidates préférées, elle qui surprend chaque vendredi soir les téléspectateurs. Toujours peu montrée sur le camp, elle n’en reste pas moins impressionnante sur les épreuves. Vendredi dernier, elle a remporté une nouvelle épreuve de confort, sa première en individuel. Et évidemment, Alix. La candidate a remporté la toute première épreuve de confort individuelle et ne s’est pas arrêtée là. Celle qui fait du crossfit dans la vie de tous les jours affiche toujours un physique sculpté qui doit lui être d’une aide précieuse pour cette aventure… mais qui est aussi la cible de critiques.

Alix a confiance grâce à son nouveau corps

Pendant des années, la jeune femme était complexée à cause de son corps. « Influencée par la société, je me disais ‘je n’ai pas le corps qu’il faut’, alors je me renfermais. Du haut de mon 1,74m, je me recroquevillais pour être à la taille des autres« . Elle a opté pour un changement de vie, en commençant par quitter son travail en restauration pour se tourner vers le métier de coach sportif : « Des collègues pompiers me pointaient du doigt. Certains se disaient que j’avais été prise parce que j’étais une gonzesse, même si les mentalités ont évolué dans le métier. Je ne voulais pas qu’ils se disent que c’était risqué de partir avec moi en intervention, alors je me suis foutue un coup de pied aux fesses avec le crossfit » comme elle l’a expliqué dans Le Parisien.

Désormais, Alix est fière de son corps, à tel point que certains pensent qu’elle manque d’humilité. Mais elle n’est pas d’accord. « J’ai travaillé ma condition physique pendant cinq ans, alors je suis juste fière. S’ils voulaient un autre gagnant sur les piloris, il aurait fallu plus fort. Je reçois parfois des insultes de base parce que je suis une femme, comme ‘sale pute’. Mais je n’ai pas honte de l’image que je renvoie, qu’importe ce que les gens pensent. Cela peut bousculer, une femme avec des biceps, à cause du stéréotype de la femme mince dans notre société. Mais cela m’énerve ceux qui disent ‘Alix, c’est un bonhomme’. On est juste capables de faire autant que les hommes ! »

On se rappelle qu’elle avait été la cible de critiques indignes au sujet de ses poils lors d’un épisode de Koh Lanta. De notre côté, nous sommes ravis de voir des femmes fortes afficher fièrement leur corps. Cette année, elles nous prouvent qu’il faut compter sur elles pour l’émission et que contrairement à ce que certains peuvent penser, elles sont aussi méritantes et fortes que les hommes. Et pour rappel, c’est Naoil qui a remporté la précédente saison dans laquelle on trouvait deux femmes en finale.