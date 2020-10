Koh Lanta : Denis Brogniart taille Hadja après son élimination, les internautes se régalent !

A chaque édition de Koh Lanta, les internautes adorent détester au moins un candidat. Il faut une tête de turc, le genre de candidat qu’on espère voir partir vite mais qu’on regrette une fois qu’il n’apparaît plus à l’écran. Et cette année, Hadja peut se vanter d’avoir été sans mal celle que les internautes ont le plus critiqué. Il faut dire qu’elle s’en est prise dès les premiers instants à Alexandra, une des candidates préférées des internautes, fragilisée par des maladies en début d’aventure mais tout bonnement impressionnante lors des épreuves (surtout celle qui demande un sens aigu de la logique).

Hadja ou l’art de se saborder

Rarement aura-t-on vu une candidate enchaîner à ce point les mauvaises décisions. On aurait presque dit que Hadja voulait se faire éliminer par ses coéquipiers. Depuis le début de l’aventure, la jeune femme semblait épargner par les critiques alors que son comportement choquait les internautes. On se rappelle après une épreuve d’immunité, Hadja a avoué ne pas s’être donnée à cent pour cent car la récompense (un appel à la famille) ne lui donnait pas envie de se battre. Elle a alors sciemment pénalisé son équipe, mais personne ne lui en a tenu rigueur.

Mais cette fois-ci, son comportement a été pointé du doigt. Elle a d’abord utilisé tout le riz restant de l’équipe jaune sans demander à qui que ce soit, en plus de prendre les bananes réservées à deux candidates. Pire, lors de l’épreuve d’immunité, elle a prouvé qu’elle n’était finalement pas une concurrente redoutable, elle qui n’a pas réussi à passer le deuxième obstacle du parcours du combattant. Elle a donc logiquement été éliminée par les autres concurrents.

Denis Brogniart se moque de Hadja

Chaque semaine, l’animateur reçoit en live le candidat éliminé. Il a donc retrouvé Hadja cette semaine et n’a pas manqué de lui faire savoir à quel point il avait été choqué par sa non-performance à l’épreuve d’immunité.

« Hé Hadja, toi la handballeuse, toi la sportive. Sans déconner, parcours du combattant ! J’avoue, je ne pouvais pas te le dire sur place mais j’avais envie de te mettre un coup de pied au cul. Mais sans déconner Hadja, le parcours du combattant, merde ! »

Il est vrai que le parcours du combattant semblait parfait pour elle, qui est sportive professionnelle. Pourtant, c’est Alix et Lola qui ont impressionné, et c’est l’ancienne chef des jaunes qui est arrivée en tête, en terminant le parcours en un peu plus de six minutes. Hadja, elle, n’aura pas réussi à dépasser le deuxième obstacle, malgré les encouragements des hommes, spectateurs, comme Bertrand-Kamal.

Hadja assume sa performance ratée

Hadja apparaît souriante et rigole des remarques de Denis Brogniart. « Là, tous mes potes ils sont sur les réseaux, ils vont tous rigoler parce que Denis Brogniart me taille« explique-t-elle, avant de poursuivre. « Mais c’est vrai que j’ai galéré. J’arrivais pas à monter la palissade, j’arrêtais pas de glisser. J’étais au bout de ma vie. Je mettais presque la jambe et je redescendais. J’arrivais pas. Et pourtant je suis grande ». D’humeur taquine, Denis Brogniart n’a pas hésité à en remettre une couche : « J’ai failli te faire livrer un treuil ».

L’aventure de Hadja aura pourtant été très irrégulière. Elle s’est montrée parfois impressionnante, comme lors de l’épreuve individuelle où elle devait tenir un long poteau sur sa tête, mais a aussi montré ses faiblesses. Lors de la deuxième épreuve de confort en équipe, elle a considérablement fragilisé les verts en ne parvenant pas à nager – ce qui a beaucoup fait rire les internautes.

En partant, Hadja n’a pas manqué de dire aux autres concurrents qu’elle savait qu’ils l’éliminaient car elle était forte. Elle a affirmé qu’elle savait qu’Alix était derrière tous ces votes. Mais les autres candidats sont intervenus, en expliquant que la jeune femme n’a aucunement mené en campagne contre Hadja mais qu’elle s’est sabordée elle-même. Il faudra trouver un autre candidat à détester pour les internautes aujourd’hui, à moins que Hadja ne revienne suite à l’abandon d’un aventurier. Avouez-le, ce serait un beau moment de télévision !