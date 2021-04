Kelly Vedovelli carrément hot dans son costume, elle donne chaud à ses abonnés !

Cyril Hanouna semble être un fan de déguisements. Il adore costumer ses chroniqueurs pour faire des séquences et on se rappelle notamment tous de Benjamin Castaldi déguisé en Reine des neiges (d’après le film d’animation de Disney).

Très logiquement, il a demandé à ses chroniqueurs de sortir leur meilleur costume pour Halloween. Puisque le 31 octobre tombait un samedi et que l’animateur ne travaille pas le vendredi, il a célébré en avance cette fête folklorique et païenne le 29 octobre dernier.

Et parmi tous les chroniqueurs présents ce soir-là, c’est Kelly Vedovelli qui s’est faite remarquée.

Avez-vous déjà vu une sorcière déguisée en clown pour Halloween ? @kelly_vedovelli a osé 😂 #TPMP pic.twitter.com/QoWmsB7Iha — TPMP (@TPMP) October 29, 2020

Le costume original de Kelly fait le buzz

« Une sorcière déguisée en clown« . C’est ainsi que la chroniqueuse de Touche pas à mon poste décrit son accoutrement très original. Si elle nous avait pas aidé, on aurait bien eu du mal à reconnaître son costume qui semble partir un peu dans tous les sens. Elle porte en effet un chapeau melon, une veste en cuir customisée du groupe Slipknot, une courte jupe en froufrou orange et une longue fleur en plastique. Difficile d’y reconnaître une sorcière, ou même un clown. Mais on lui fait confiance. Car ce n’est pas tant sur cela que les internautes se sont arrêtés, mais plutôt sur le côté très sexy du costume, qui a fait parler.

Voir cette publication sur Instagram Happy Halloween 🎃 🌷 @tpmptv on fire 🔥 Une publication partagée par Kelly 💍 (@kellyvedovelli) le 29 Oct. 2020 à 1 :28 PDT

Kelly Vedovelli trop canon pour Halloween ?

Dans la tradition française, les déguisements de Halloween doivent être effrayants, monstrueux, ou dégoutants. Mais aux États-Unis, le but est simplement de se déguiser. Nabilla l’a bien compris par exemple, elle qui a montré son costume de fée clochette aux internautes alors qu’elle se trouve en ce moment à Miami avec sa famille (son fils était déguisé en Peter Pan pour l’occasion). On ne peut se retenir de vous citer le film Lolita malgré moi, qui montre bien la différence entre les mentalités en ce qui concerne Halloween : « Dans la vie normale, Halloween est une fête où les enfants se déguisent en monstres pour réclamer des bonbons. Dans le monde des filles, Halloween est la seule nuit de l’année où une fille peut s’habiller comme la pire des chiennes et personne n’y trouve à redire. Certaines allant jusqu’à s’exhiber en lingerie avec des attributs animaliers. »

Énormément de personnes apparaissent donc très sexy pour Halloween. Il n’y a qu’à voir le costume choisi par Kylie et Kendall Jenner. Les deux soeurs ont décidé de reproduire leur déguisement d’enfance, mais le changement est conséquent : elles ont enlevé beaucoup de centimètres de tissus pour apparaître plus sexy que jamais.

#PHOTOS Kendall et Kylie Jenner pour Halloween. Les sœurs Jenner ont revisité un de leur vieux déguisement pic.twitter.com/SVL6eVfUZQ — Infos Séries (@lnfosSeriesFR) October 31, 2020

Les internautes commentent le costume de Kelly

Sur Instagram, les internautes ne peuvent pas commenter la publication de Kelly où elle montre son déguisement pour l’émission consacrée à la fête. En effet, la jeune femme a désactivé les commentaires sur son réseau social, sans doute exténuée par les commentaires désobligeants et.ou sexistes qu’elle recevait. Mais sur Twitter, les internautes se sont laissés aller, certains se demandant pourquoi Kelly « est toujours à poil dans l’émission« . Et ce n’est pas tout : « Kelly a oublié son pantalon je crois », « Plus court tu peux pas faire », « Même déguisée la Kelly a encore les fesses à l’air », « Pourquoi Kelly est à moitié à poil à chaque fois ? », « Sinon on voit son cul »…

Les commentaires de ce type se comptent par dizaines et prouvent que la jeune femme ne laisse en aucun cas indifférent. En quelques années, elle s’est imposée dans l’émission, passant du statut de djette à celui de chroniqueuse. Son franc-parler, sa joie de vivre et son capital sympathie ont immédiatement plu aux internautes qui demandaient à la voir plus. Ils appréciaient également sa petite guerre avec Agathe Auproux, autre jeune chroniqueuse de l’émission, jusqu’à ce que cette dernière finisse par quitter le programme (tout en restant active sur Balance ton poste, l’émission de débat également présentée par Cyril Hanouna). Ces critiques sur le déguisement de Kelly seront en tout cas vite oublié mais la jeune femme peut se vanter de toujours faire parler d’elle… même sans faire grand chose.