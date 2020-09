Alors que la bataille dans la famille Hallyday semble terminée, Laetitia a révélé qu’un nouveau coffret allait voir le jour dans les prochaines semaines. Si les fans du chanteur sont aux anges notamment de découvrir un single inédit, d’autres par contre critiquent violemment ce côté très « business ». Son épouse est à nouveau la cible de critiques, elle est pointée du doigt sur les réseaux sociaux. Des internautes estiment qu’elle cherche désormais de l’argent en fouillant dans les créations du chanteur, mais de nombreuses personnes se questionnent : Johnny Hallyday aurait-il validé ce projet ?

Quel est le contenu d’Un rêve américain de Johnny Hallyday ?

Depuis trois ans, les fans de Johnny Hallyday sont orphelins puisque le rockeur est décédé des suites d’un cancer. Après la présentation d’un album, c’est désormais un coffret qui se retrouve sur le devant de la scène. La date de sortie est connue puisqu’il sera vendu dès le 23 octobre et le contenu est également dévoilé.

Si vous appréciez Johnny Hallyday, vous savez sans doute que les États-Unis représentaient une destination très importante pour lui .

. Le coffret baptisé Un rêve américain propose de découvrir une partie de sa passion.

Vous aurez donc trois CD et deux DVD qu’il sera possible d’acheter le 23 octobre.

Le 9 octobre sera une date importante puisque Warner Music France dévoilera le titre inédit baptisé Deux sortes d’hommes.

Vous pourrez découvrir deux films, dont un road movie, qu’il a pu réaliser aux États-Unis aux commandes de sa moto. Ce fut apparemment la dernière randonnée de Johnny Hallyday et c’est François Goetghebeur qui est à la réalisation. Vous serez aussi plongé dans la tournée de 2014 et c’est Pascal Duchêne qui propose ce contenu. Les fans seront heureux de constater qu’un concert inédit sera même au rendez-vous, Johnny Hallyday s’était présenté devant son public en mai 2014 au Beacon Theater de New York. Le contenu est donc très sympathique et de nombreux fans seront sans doute aux anges, mais les critiques fusent tout de même depuis l’annonce.

La rumeur parle d'un prochain concert avec Elvis et Aznavour…

Laetitia a tellement besoin de fric ou quoi? Qu'on laisse Johnny Hallyday reposer en paix! https://t.co/fEmKKUV42W — Anne Stramgram (@StramgramAnne) September 14, 2020

Laetitia Hallyday dévoile un nouveau coffret

Sur son compte Instagram, elle a partagé une vidéo dans laquelle, vous pouvez découvrir Johnny Hallyday avec une chemise bleue et orange. Il est avec sa guitare et cela semble être la pochette de ce coffret que vous pourrez découvrir le 23 octobre prochain. Ce sont aussi des images inédites du chanteur qui sont dévoilées. Elle a également décidé de prendre la parole au vu de cette annonce notamment pour partager les dernières aventures de la star. Vous pourrez donc trouver son dernier road trip. Elle donne donc la date de sortie de ce coffret tout en précisant qu’il s’agit d’un « travail considérable qui reflète la mémoire de mon homme et son amour inconditionnel pour l’Amérique, sa source d’inspiration ».

JOHNNY HALLYDAY – SON RÊVE AMÉRICAIN – Rendez-vous le 9 octobre pour découvrir le single inédit de @jhallyday « DEUX SORTES D’HOMMES » et le 23 octobre pour le coffret 3 CD & 2 DVD ☀️🎶 pic.twitter.com/lIqHShGotm — Warner Music France (@WarnerMusicFR) September 14, 2020

Certains sur Internet estiment que Laetitia Hallyday fait cela uniquement pour avoir de l’argent puisque, depuis la mort du Taulier, elle aurait de nombreuses dettes à éponger. D’autres sont par contre aux anges et ils attendent avec une vive impatience la sortie du single qui est programmée pour le 9 octobre. Quelques jours plus tard, ce sera le coffret qui sera vendu, un très beau cadeau de Noël notamment pour les fans de Johnny Hallyday qui auront sans doute le plaisir de le retrouver. L’annonce a toutefois été faite sur de nombreuses plateformes musicales.