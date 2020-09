David Hallyday évoque le conflit : c’est de l’histoire ancienne, voici ses déclarations assez fermes

Une entente a été trouvée entre les Hallyday pour la question de l’héritage. Ce dernier est désormais réglé et la querelle appartient au passé. Le chanteur souhaite donc se focaliser sur l’avenir et il est judicieux de ne plus évoquer cela avec lui. En effet, il est tout à fait conscient que cette affaire a pu « saouler les gens ». Il ne faut pas oublier qu’elle a rythmé pendant de nombreux mois le quotidien des Français. Il était sur les ondes de RTL notamment pour la promotion d’un album qui verra le jour en novembre prochain.

David Hallyday ne veut plus évoquer l’héritage

Vous avez pu remarquer que la question de l’héritage a rythmé la presse pendant de nombreux mois. La presse people a pu se déchaîner sur ce sujet notamment pour partager les dires de chacune des parties. Toutefois, les Hallyday ont trouvé un accord et ils veulent désormais se tourner vers l’avenir. De ce fait, lorsqu’il a réalisé la promotion de son nouvel album, David Hallyday a souhaité mettre les points sur les « i » une bonne fois pour toutes.

Le fils de Johnny Hallyday révèle que cette histoire a été douloureuse pour tout le monde et qu’elle est privée .

. Selon lui, c’est quelque chose de personnel qui doit rester au sein de la famille et non plus se retrouver dans la presse.

De ce fait, il souhaite insister sur le fait que cette affaire est terminée, elle appartient désormais au passé et il n’a plus l’envie de s’exprimer.

Héritage Hallyday : "Une histoire finie qui saoule les gens" pour David Hallyday https://t.co/wiKnUAI4kr — BeaJ (@Bb1Framboise) September 9, 2020

De ce fait, face à cette couverture médiatique très importante, David Hallyday montre que l’héritage est réglé et que la presse n’a plus à se mêler de près ou de loin de cette affaire. Par conséquent, vous n’aurez sans doute pas une déclaration de sa part à ce sujet dans les médias. Le message partagé à RTL est donc passé, la famille Hallyday se concentre sur l’avenir et le déballage médiatique n’a pas lieu d’être. Il faut savoir que cette question de l’héritage a été une réelle série qui a passionné les foules.

David Hallyday recentre les débats lors de son entretien

Le chanteur révèle que la situation actuelle est complexe, certains ont perdu leur emploi, d’autres ne peuvent pas payer leur facture et des Français peuvent même avoir une sérieuse angoisse par rapport au futur. Par conséquent, il révèle « qu’on n’est pas là-dedans » et il croit que « ça saoule vraiment les gens ». En effet, sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont souvent partagé leur agacement à l’idée de découvrir les avis des uns et des autres concernant l’héritage de Johnny Hallyday. Aujourd’hui, il souhaite que l’on pense à son père grâce à sa musique et non pas à travers cette histoire.

Ecoutez le nouveau @davidhallyday sur Mona FM pic.twitter.com/B2C6kH2zeq — Mona FM (@MonaFM) September 9, 2020

Le 27 novembre prochain, David Hallyday vous donne rendez-vous puisqu’il sortira un nouvel album intitulé Imagine un monde. Il y a quelques mois, le chanteur avait notamment précisé qu’il pourrait rendre un hommage à son père à travers sa musique. Il faudra alors patienter pour savoir si un titre ou plusieurs chansons sont au rendez-vous afin de saluer comme il se doit. En parallèle, David Hallyday avait signifié par le passé qu’il avait renoncé à l’héritage de son père, il a seulement un droit de regard concernant la musique et les créations de son père.