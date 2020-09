Jessica Thivenin se baigne sans vêtement dans sa piscine : On voit tout son postérieur ! Les fans en redemandent !

Vous connaissez sans doute Jessica Thivenin puisque la jeune femme est en couple avec Thibault Garcia et ensemble, ils ont un petit garçon merveilleux et très beau. La petite famille a rythmé le quotidien des internautes pendant de longs mois notamment avec plusieurs nouvelles dramatiques. Le couple a malheureusement été contraint de se rendre à maintes reprises à l’hôpital à cause des problèmes de santé de leur fils. Aujourd’hui, il semble aller beaucoup mieux et le couple tente alors de profiter au maximum de ses moments.

Jessica Thivenin s’offre une tenue d’Eve pour se baigner

Les fans sont parfois étonnés lorsqu’ils croisent des clichés de ce genre, mais ils peuvent rapidement faire le tour du Web. Jessica Thivenin a donc connu un succès sans précédent alors qu’elle apparaît de dos, vous pouvez clairement voir son postérieur grâce à l’eau et elle adopte une position très réjouissante et surtout féminine. Si les fans remarquent immédiatement que le haut n’est pas au rendez-vous, ils peuvent aussi constater que le bas n’est pas présent.

Sur SnapChat, la température a carrément monté de deux crans, les fans en redemandent et Jessica Thivenin fait le buzz .

. La photo a été dévoilée sur son compte SnapChat et la maman de Maylone a fait sensation.

Elle est souvent la cible de critiques que ce soit pour son rôle de mère, son métier ou encore son discours sur environ tous les sujets.

Apparemment, Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont connu des périodes plutôt complexes notamment à cause du confinement.

De nombreux couples ont été malmenés par cette période de confinement qui a forcément laissé des traces. Dans tous les cas, la petite famille tente de prendre du bon temps.

Jessica Thivenin parle de son calvaire pour son corps

Pendant sa grossesse, elle a été contrainte d’être allongée, il y a forcément eu des conséquences sur son corps avec notamment de la cellulite qui est apparue au niveau des cuisses. C’est finalement le problème rencontré par de nombreuses femmes, mais elle partage toujours sur SnapChat sa routine. Elle a donc redoublé d’efforts pendant de longues semaines, elle a utilisé de nombreux produits et surtout des ventouses. Elle a également jonglé avec la pratique sportive et une bonne alimentation. Jessica Thivenin pour avoir désormais ce corps a finalement travaillé encore et encore.

Il est donc possible de perdre du poids, mais ce n’est pas simple. Il faut clairement travailler tout au long de la semaine et être vigilant à chaque instant que ce soit pour les activités physiques ou encore l’alimentation. De plus, elle donne des codes pour des produits qui ont eu des effets positifs sur son corps. Vous pouvez alors suivre ses recommandations et vous pourrez peut-être avoir un Summer Body avant de partir en vacances. Vous avez désormais la recette de la jeune femme.