Jessica Thivenin en bikini blanc : elle fait grimper la température ! Découvrez ce cliché qui enflamme le web !

Jessica Thivenin s’affiche en maillot de bain et rend dingue ses fans !

C’est dans une publication sur le réseau social Instagram que la jeune femme a décidé une nouvelle fois d’enflammer toute sa communauté de fans, et le moins que l’on puisse dire c’est que la jeune femme et maman comblée sait définitivement comment s’y prendre !

On a donc pu la retrouver sur une photo dans sa piscine où on la retrouve en maillot de bain sur une bouée en forme de glace, et avec à côté d’elle une seconde bouée en forme de donut.

Dans un superbe magnifique maillot de bain vert clair, la star de téléréalité se prélasse tranquillement au soleil où elle est en train de bronzer.

Avec sa publication, elle ajoute un texte de soutien pour toutes les jeunes mamans qui ont des difficultés pour perdre leurs kilos en trop après leur accouchement !

En effet, il est très courant que les femmes qui accouchent doivent perdre du poids après la naissance de leur enfant, et les personnalités n’hésitent d’ailleurs plus à prendre la parole sur le sujet !

Récemment, on a pu par exemple compter sur la compagne de Matt Pokora, Christina Milian, qui a dévoilé sa technique secrète pour perdre du poids : une ceinture abdominale !

Concernant Jessica Thivenin, jeune maman de Maylone, elle a décidé de perdre tout son poids après l’accouchement en adoptant une nouvelle alimentation saine et équilibrée, et en se remettant au sport.

Après 7 mois de sport et de régime, Jessica Thivenin a retrouvé son poids avant d’être tombée enceinte de Maylone et elle compte aujourd’hui le montrer à tout le monde.

On peut dire que cela est réussi car sur sa photo Jessica Thivenin est vraiment superbe !

Jessica Thivenin : un deuxième enfant à venir avec Thibault Garcia ?

Cela fait maintenant bientôt un an que Jessica Thivenin a donné naissance à son premier enfant Maylone, né le 7 octobre dernier.

Depuis, la jeune femme qui est en couple avec Thibault Garcia a connu des hauts et des bas avec son enfant qui a dû être hospitalisé en urgence il y a quelques mois déjà.

Une histoire que la jeune femme avait partagé sur ses réseaux sociaux et qui avait ému toute sa communauté, complètement traumatisée par cette expérience terrible.

Une expérience d’ailleurs qui pour certains parents est si difficile qu’ils renoncent parfois à concevoir un second enfant par la suite, mais qu’en est-il concernant le couple Jessica Thivenin avec Thibault Garcia ?

Et bien le moins que l’on puisse dire, c’est que le sujet revient très souvent sur la table, puisqu’il y a quelques jours, la jeune femme croyait même qu’elle était enceinte et avait partagé une photo de son éventuelle grossesse sur ses réseaux sociaux.

Mais quelques heures plus tard, et après avoir même réalisé un test de grossesse, Jessica Thivenin s’est rendue à la réalité… elle n’était pas enceinte !

Elle avait seulement trop mangé, comme on pouvait le voir plus tôt dans sa story sur Instagram.

Mais pourtant, quelques jours plus tard, lors d’une visite auprès d’une amie à elle qui vient d’accoucher de son quatrième enfant, Thibault Garcia a voulu remettre le couvert et rempiler dès maintenant pour un second enfant, et même un troisième !

La jeune femme lui a très rapidement fait redescendre sur terre et lui a annoncé la couleur : il n’est pas question pour elle d’avoir une famille nombreuse, mais elle voudra peut être un jour un deuxième enfant dans l’avenir.

En effet, on peut comprendre que Jessica Thivenin ne veut pas de nouveau retomber enceinte, alors qu’elle vient de connaître une année extrêmement difficile avec des difficultés de santé pour Maylone, et des kilos en trop qu’elle avait eu du mal à perdre après l’accouchement.

Mais c’est sur ses réseaux sociaux que la star de téléréalité a voulu montrer une nouvelle fois qu’elle était toujours au top !