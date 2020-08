Jérémy Frérot totalement méconnaissable sur Instagram, ses fans se moquent de lui en commentaire !

Rien ne va plus pour Jérémy Frérot. Depuis que The Voice l’a révélé au grand public aux côtés de Florian Delavega, il n’en finit pas de gagner des fans. Son couple avec la célèbre nageuse Laure Manaudou fait rêver depuis plus de cinq ans : leurs défis farfelus passionnent les internautes. Papa comblé de Lou et le beau-père de Manon, ses clichés de famille ne manquent jamais de faire fondre ses fans.

Un bourreau des cœurs

Son physique avantageux n’est pas étranger à son succès auprès des femmes : en plus d’être talentueux, sa beauté de brun ténébreux alliée à son tempérament solaire fait chavirer les cœurs. Son regard chaleureux couleur chocolat captive ; pourtant, quelque chose a changé. Le dernier cliché publié sur son compte Instagram fait tache. Et c’est bien ça qui fait jaser ses fans, qui n’y vont pas de main morte pour le vanner.

« On n’aurait pas un peu… grossi ? »

Plein de dérision, le beau gosse de 30 ans a publié un selfie de lui. En pleine golden hour – l’heure idéale, au coucher du soleil, pour faire les selfies les plus flatteurs – teint halé, cheveux au vent et tatouages exotiques sur les doigts, on pourrait s’attendre à être une nouvelle fois éblouis par sa photo de vacances.

C’était sans compter sur son regard à mourir de rire : strabisme ou yeux qui louchent, le débat est ouvert. On vous laisse trancher la question avec la photo ci-dessous. Il n’oublie toutefois pas de complimenter « le talent » du photographe avec humour.

Les internautes n’y sont pas allés de main morte. Pour se moquer de lui, c’est la course à la surenchère : « Va peut-être falloir calmer les apéritifs », « Doucement sur le rosé », ou encore « C’est toi là ? Le photographe a bu ? ».

Certains ne se sont pas privés pour se moquer de son physique, notamment en lui intimant : « Va falloir faire régime« . Même si ses fans s’en donnent à cœur joie, les blagues restent bon enfant.

Même Laury Thilleman et Géraldine Lapalus se moquent de lui !

Outre les conseils aimables de ses « fans » d’aller « consulter un ophtalmo » pour son « beau strabisme« , des personnes plus célèbres s’y sont mises aussi.

Les stars Laury Thilleman et Géraldine Lapalus sont franchement mortes de rire, tandis que Guillaume TC « cherche le #CroisonsLes depuis tout à l’heure…« .

Et il a pu compter sur les internautes : les comparaisons fusent. Joe Dassin, Gilles Lellouche, Colombo, Daniel Balavoine, Robert De Niro et même Dalida… les abonnés du chanteur débordent d’imagination pour commenter cette transformation physique qui, pour une fois, le désavantage.

Si son sens de l’autodérision rend le bel interprète de « l’Homme nouveau » d’autant plus charmant, il n’y pas de doute : niveau moqueries, Jérémy Frérot en a pris pour son grade.