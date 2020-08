Bigflo séduit Kelly Vedovelli de TPMP : plusieurs croustillantes déclarations pour le rappeur !

L’occasion pour Biglo de révéler avoir ouvertement dragué Kelly Vedovelli. Malheureusement pour lui, sa technique d’approche 2.0. semble ne pas avoir fonctionné…

Cyril Hanouna, présentateur star de C8 et ses chroniqueurs ont célébré à leur manière les 10 ans de l’émission Touche pas à mon poste, mercredi 1er avril 2020.

Après avoir évoqué, en larmes, les importantes galères d’argent qu’il a connu à ses débuts, l’animateur a décidé de lancer un grand jeu des vérités en compagnie de ses invités habituels, avec qui il est pour la plupart ami.

S’il a décidé de consacrer à ce jeu une émission à part entière dès la fin du confinement –La Grande Vérité-, Cyril Hanouna s’est pour l’heure contenté d’un simple jeu en visio, qui a entraîné des révélations de taille en ce premier avril. Bigflo et Oli sont souvent au coeur de l’actualité que ce soit pour des feats ou encore des photos, voire des vidéos relayées sur les applications appréciées par les jeunes. Le rappeur est aussi très discret concernant sa vie sentimentale, il est donc difficile de savoir s’il est en couple ou célibataire.

Les invités, qui ont commencé le jeu en posant à la personne de leur choix une question embarrassante, ont dû le clore en affirmant une vérité les concernant eux-mêmes. Pour sa part, le chanteur Bigflo, duo de Bigflo et Oli, a décidé de dévoiler une anecdote pour le moins cocasse le concernant.

« J’ai tenté de draguer Kelly », dévoile Bigflo en direct

« J’ai sincèrement, et au premier degré, tenté de draguer Kelly sur Insta à un moment donné. Je lui ai envoyé des petits DM, ça n’a pas marché », a ainsi révélé le rappeur, avant que Kelly Vedovelli ne précise avoir prévu de dévoiler cette information une fois son tour venu. « Ça a pas marché et je sais pas pourquoi ça a pas marché« , a précisé Bigflo, tout effectuant une grimace lui déformant le visage, manière de tourner son physique en dérision. Une anecdote qui a beaucoup amusé les invités tous présents en visioconférence et qui a poussé Cyril Hanouna a en révéler une autre.

« Pour qui tu te prends ? Djette de merde, tu sais qui je suis ? Je suis Bigflo ! »

« Bigflo, je voulais te dire, un jour, j’ai pris un autre numéro de téléphone, et je me suis fait passer pour toi pour brancher Kelly. (…) Je lui ai envoyé des SMS mon frère en me faisant passer pour toi. Et à un moment même je l’ai embrouillée, parce qu’elle répondait pas. Je lui ai dit ‘Pour qui tu te prends ? Djette de merde, tu sais qui je suis ? Je suis Bigflo !' », a révélé Cyril Hanouna, totalement hilare.

Visiblement tout aussi amusée par ses révélations, l’ex-Djette a fini de compléter l’anecdote de Cyril Hanouna en renchérissant : « Et je me suis dit : ‘Mais il n’arrête pas en fait !’. Et moi j’ai appelé mes copines et je leur ai dit : ‘Mais c’est qui ce taré, mais c’est un malade !' »

Des révélations qui n’ont visiblement pas autant amusé le principal concerné, contraint de prendre tout ça avec le sourire. « C’est pas drôle du tout de faire ça, c’est pas du tout drôle ! Je suis passé pour un fou ! », s’est notamment exclamé Bigflo.