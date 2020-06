Jean-Pierre Pernaut : un fils de 16 avec des abdos en béton fait trembler le Web

Vous le savez sans doute les clichés avec des corps musclés ont tendance à connaître un succès sans précédent. Il suffit de regarder le compte Instagram d’Inès Loucif pour comprendre que la jeune femme enthousiasme les abonnés et les hommes ne sont pas les seuls à être au rendez-vous. Des femmes peuvent également regarder sa silhouette, c’est souvent une source d’inspiration pour se mettre au sport. Si la gent masculine veut avoir un Summer Body pour les vacances d’été, il sera peut-être judicieux de regarder le compte de Tom Pernaut à savoir le fils de Jean-Pierre Pernaut.

Tom Pernaut sur les réseaux sociaux

Certains ont tendance à délaisser Twitter puisque le site de micro-blogging n’est pas toujours très réjouissant, vous avez également Instagram, mais il est souvent difficile de percer dans ce milieu et il y a une application qui connaît un succès sans précédent à savoir Tik Tok. Cette troisième option a été prise par Tom Pernaut puisqu’il propose souvent des vidéos. Ces dernières sont souvent très sympathiques et elles sont à l’origine d’un certain succès.

Sur Tik Tok, le jeune garçon propose une vidéo dans laquelle il explique vouloir percer sans forcément utiliser l’aura de Jean-Pierre Pernaut .

. Difficile de se faire un nom ou d’être connu pour ses passions lorsque votre papa est tous les jours aux commandes du JT de 13 heures sur TF1.

Il est aussi l’une des personnalités françaises les plus appréciées, mais Tom Pernaut reconnaît que la situation peut être difficile.

Il termine alors sa vidéo en portant un masque de Jean-Pierre Pernaut. Les enfants de stars ont souvent des difficultés et c’est parfois un complexe. Ils sont alors nombreux à rester dans l’ombre sans forcément chercher les feux des projecteurs.

Les abdos très prisés de Tom Pernaut

Le jeune garçon est âgé de 16 ans et il dévoile quelques photos sur les réseaux sociaux. L’une d’entre elles le montre avec son torse et il cultive alors une silhouette musclée. De nombreux adolescents de cet âge peuvent découvrir les joies de la musculation. Avec une alimentation saine et équilibrée ainsi que la pratique d’un sport assez régulièrement, ils peuvent avoir un peu plus facilement un corps avec des tablettes de chocolat. En effet, lorsque l’âge est avancé, cela est aussi possible, mais beaucoup plus difficile puisque le corps a finalement pris ses habitudes. Si certains hommes peuvent perdre plus facilement du poids et se muscler, d’autres doivent se lancer dans une guerre sans merci contre les cellules graisseuses et le poids.

Dans tous les cas, les deux enfants de Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay sont très beaux et vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux. Lou a même pu réaliser quelques vidéos sur Tik Tok avec son père.