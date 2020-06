Jean-Pierre Pernaut : va-t-il quitter le journal de 13 heures alors qu’il vient tout juste de reprendre hier ?

Jean-Pierre Pernaut : absent du journal pendant plusieurs semaines, il avait hâte de revenir présenter son journal !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la journée d’hier était particulièrement attendue par Jean-Pierre Pernaut. En effet, on ne l’avait pas vu présenter le journal de 13 heures pendant plusieurs semaines et il avait dû laisser la place à son “joker” de plusieurs années Jacques Legros ?

La principale raison ? Et bien la crise sanitaire du coronavirus passant par là, et suite aux directives gouvernementales, Jean-Pierre Pernaut a choisi de prendre toutes les précautions nécessaires et avait décidé de se confiner chez lui pour ne prendre aucun risque. Il faut que que le présentateur du journal télévisé est maintenant assez âgé et ne devrait pas prendre de risques lors de cette crise sanitaire : une sage décision de Jean-Pierre Pernaut qui a pu le protéger lui et sa petite famille. Lors de ce confinement, on a pu lire tout et son contraire concernant Jean-Pierre Pernaut : il aurait été en froid avec Jacques Legros notamment

Mais ces rumeurs ont rapidement vu la fin lorsque pour son départ, il a chaleureusement remercié Jacques Legros d’avoir tenu les reines de son journal de 13 heures pendant de nombreuses semaines. D’ailleurs, Jean-Pierre Pernaut racontait dans une interview à La Dépeche que le journal de 13 heures avait atteint des records d’audience pendant le confinement, jamais atteints depuis une dizaine d’années. On imagine bien qu’en voyant cela, le journaliste a eu envie de reprendre la présentation de son journal de 13 heures, lui qui a été absent pendant de nombreuses semaines. Pour autant, il n’a pas choisi de revenir dès la première semaine de déconfinement, afin de prendre le plus de précautions possibles.

Mais on a pu le voir faire son grand retour hier dans le journal de 13 heures pour la première fois après de nombreuses semaines d’absence. Un retour très apprécié par les téléspectateurs qui attendaient ce moment avec une grande impatience. En effet, Jean-Pierre Pernaut est un contact privilégié pour de nombreux français qui sont seuls chez eux, et dans cette période particulière on ne peut qu’imaginer le réconfort que cela doit procurer de pouvoir retrouver tous les jours une personne, même à travers un écran.

Jean-Pierre Pernaut : il va quitter à nouveau la présentation de son journal de 13 heures !

Mais malheureusement, la joie sera de courte durée pour ces téléspectateurs qui étaient ravis de retrouver Jean-Pierre Pernaut à la présentation du journal de 13 heures hier. Mais pour quelle raison exactement ? A-t-il fait une chute ou est-il tombé malade ? Ses fans se posent la question et veulent avoir des réponses…

Bien heureusement, il semblerait que rien de grave ne soit arrivé à Jean-Pierre Pernaut et cela devrait rassurer les nombreux téléspectateurs qui le regardent tous les jours. Car en effet, on ne devrait retrouver Jean-Pierre Pernaut qu’un seul mois à l’antenne. La raison ? Et bien Jean-Pierre Pernaut sera tout simplement en congés dans un mois, et les téléspectateurs devront donc retrouver à nouveau Jacques Legros à la présentation du journal de 13 heures de TF1, pendant de longues semaines !

On peut dire que l’été va donc être très long pour les téléspectateurs de TF1 qui voulaient absolument voir Jean-Pierre Pernaut à la présentation du journal de 13 heures pendant de longue semaines. Mais bien qu’il ne restera à l’antenne qu’un petit mois, on retrouve de nombreux hommages au présentateur du journal de 13 heures le plus populaire de France, et notamment sur le compte Instagram de sa femme Nathalie Marquay qui a souhaité un bon retour à son mari dans un post Instagram qui a bien évidemment dû faire plaisir à l’animateur du journal de 13 heures, Jean-Pierre Pernaut.

Bien que pour cet été on ne sache pas si ce dernier partira en vacances ou non, on imagine qu’il devrait prendre toutes les précautions pour revenir à la rentrée présenter à nouveau son journal.