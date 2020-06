Jean-Pierre Pernaut : Il fait des révélations avant son retour au JT

Avant son retour en direct tant attendu au JT de 13h, Jean-Pierre Pernaut s'est exprimé sur ce qu'il avait ressenti pendant le confinement et sur le futur du Journal Télévisé de TF1.

Jean-Pierre Pernaut reprend enfin le chemin du Journal Télévisé de 13h ! C’est ce lundi 8 juin que tous les français pourront revoir le présentateur en direct de TF1. Pendant trois mois, il a tourné depuis son studio aménagé dans sa maison et a laissé Jacques Legros gérer le direct. Sa femme et sa fille s’occupaient de le maquiller et de le coiffer pour être présentable devant la caméra. Une situation inédite pour la star de TF1 !

Jean-Pierre Pernaut : ravi de revenir au JT malgré les critiques

Si les téléspectateurs pouvaient tout de même le voir tous les jours grâce à ses interventions pendant le JT, ce n’était pourtant pas la même chose que de voir Jean-Pierre Pernaut faire le direct. En tous cas, ce dernier est absolument ravi de recommencer le travail, malgré ce que disent ses détracteurs. En effet, de nombreux internautes ont réagi négativement à son retour sur les réseaux sociaux. Ils souhaiteraient qu’il prenne sa retraite pour laisser la place à un présentateur plus jeune. Il est aux commandes du JT de 13h depuis 1988 !

Les « haters » ont également estimé que Jean-Pierre Pernaut était quelqu’un de faux et qu’il dénigrait Jacques Legros. Ils sont d’ailleurs plusieurs à penser que le « joker » de Jean-Pierre Pernaut est plus authentique que lui. Certains n’ont pas apprécié la façon dont le présentateur a poussé des coups de gueule pendant ce confinement.

Pour rappel, il avait critiqué la gestion de la crise par le Gouvernement en démontrant que les informations données aux français n’étaient pas claires. Il avait également poussé un coup de gueule sur la fermeture des plages alors que les magasins avaient rouvert.

Jean-Pierre Pernaut : ses révélations avant son retour au JT de 13h

En tous cas, ces critiques ne semblent pas vraiment atteindre Jean-Pierre Pernaut ! On ne sait d’ailleurs pas s’il les a lues. A l’occasion de son grand retour au JT, les équipes de LCI ont interrogé le présentateur phare de TF1. Il a tout d’abord confié qu’il était très content de revenir sur le plateau après douze semaines de confinement et qu’il se serait bien passé de cette période.

Le présentateur est tout de même très content d’avoir pu garder un lien avec le Journal Télévisé et les français en organisant un studio depuis chez lui. Il réaffirme que Jacques Legros a fait un « super boulot ». En restant confiné chez lui, Jean-Pierre Pernaut a vécu ce que tous les français ont vécu et s’est senti vraiment proche d’eux.

Le journaliste de LCI demande ensuite si les records d’audience sont une façon de rappeler que les JT « sont encore des rendez-vous incontournables ». Le journaliste de 70 ans pense qu’il n’y avait pas besoin de cette période pour le prouver car même avant le coronavirus, les français étaient très assidus.

Pour lui, les JT « restent des grands rendez-vous familiaux d’information ». Bien évidemment, en étant confinés chez eux, ils avaient le temps de regarder le JT de 13h et étaient en attente d’information concernant l’état de la France. Les audiences ont donc augmenté de façon significative.

Jean-Pierre Pernaut : pas de changement concernant le JT, il reste le même suite au coronavirus !

Jean-Pierre Pernaut nous apprend par la suite que le JT de TF1 va rester tel qu’il était à l’origine, malgré les modifications temporaires apportées pendant le coronavirus. Les sujets et titres des JT seront toujours déterminés par la situation en France et l’évolution du coronavirus.

« Nous allons suivre l’actualité et voir si elle nous rapproche ou si elle nous éloigne peu à peu du Covid-19. Ce n’est pas nous qui décrétons l’actualité. Nous allons toujours raconter la vie des gens et maintenir nos opérations spéciales comme SOS Villages qui a rencontré beaucoup d’intérêt durant le confinement. Nous allons poursuivre la rubrique « Nos vacances en France » et l’opération « Coups de cœur pour nos marchés » qui remplace cette année l’élection du plus beau marché de France. » détaille-t-il à nos confrères.

Jean-Pierre Pernaut : « le choc va être très rude à digérer pour l’emploi et pour les entreprises »

Les français vont donc pouvoir s’inspirer des informations données dans le JT de Jean-Pierre Pernaut pour organiser leurs vacances en France.

En tous cas, le présentateur pense que le coronavirus ne va pas changer significativement l’organisation de TF1 et de son Journal Télévisé de 13h. Il explique cependant que le choc économique va forcément être compliqué à gérer. Il pense d’ailleurs que ce point économique va devenir un point fort de l’actualité car le coronavirus a fait des dégâts importants en France.

On retrouvera donc Jean-Pierre Pernaut en direct sur TF1 à 13h pour son grand retour au JT !