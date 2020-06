Jean-Pierre Pernaut : sa femme et lui sont fiers de leur fils Tom qui réalise des prouesses sportives !

Jean-Pierre Pernaut : son fils fait des compétitions de karting et pourrait avoir une carrière brillante !

On le sait tous, la plus grande crainte que peuvent avoir les personnalités publiques, c’est de voir la tentation de pouvoir surfer sur le buzz de leur mère ou de père pour se faire un nom dans une profession similaire ou non. C’est le cas de beaucoup d’enfants de stars et plus particulièrement de Tom Pernaut. En effet, alors que Tom Pernaut n’a seulement que 16 ans, on pourrait croire qu’il serait très tenté de franchir le pas et de devenir à son tour animateur de télévision ou présentateur du journal de 13 heures comme son père Jean-Pierre Pernaut. Mais le jeune homme en a décidé autrement et devrait être destiné à un tout autre parcours tout aussi brillant que celui de son père mais bel et bien différent.

En effet, le jeune homme est un fan inconditionnel de karting, et c’est donc sur les pistes de courses de kart que l’on peut le retrouver régulièrement effectuer des prouesses remarquables pour son jeune âge. Ce week-end avait effectivement lui une nouvelle compétition de karting que Tom Pernaut menait avec son co-équipier Bastien Meunier. Alors que les deux jeunes hommes participent au Trophée de la Reprise au RKC, c’est avec probablement un peu de stress mais aussi une envie de gagner sur les deux jeunes se sont engagés dans la course effrénée ! Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela semble leur avoir plutôt réussi, car ils ont même décroché une place sur le podium de la course.

Une place de choix pour le fils de Jean-Pierre Pernaut qui peut déjà être très fier de son parcours. D’ailleurs, la femme de Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquay, n’a pas manqué de faire savoir à toute sa communauté comment les heureux parents étaient fiers du parcours de leur fils. En effet, la mère de Tom Pernaut a partagé un cliché du moment de la victoire de son fils de ce week-end, pour lui prouver tout son soutien et son amour. Jean-Pierre Pernaut a quant à lui liker la photo de sa femme Nathalie Marquay pour marquer son soutien inconditionnel auprès de sa femme et de son fils Tom Pernaut, dont il peut être plutôt fier.

Jean-Pierre Pernaut, quant à lui, va devoir malheureusement quitter prochainement le journal de 13 heures…

Jean-Pierre Pernaut : il va devoir quitter le journal de 13 heures quelques semaines après son retour attendu !

Alors que son fils Tom Pernaut brille sur les parcours de courses, Jean-Pierre Pernaut s’était quant à lui confiné chez lui pendant plusieurs semaines pour ne pas prendre de risques pendant la crise sanitaire du Coronavirus. Un sujet qui peut le tenir à cœur, car le présentateur du journal de 13 heures a déjà eu des problèmes de santé par le passé qui se sont révélés graves parfois. On comprend donc bien mieux pourquoi il a pris tant de précaution dès les premières annonces d’Emmanuel Macron et de son gouvernement.

Mais alors que les téléspectateurs de TF1 se faisaient une joie immense de retrouver Jean-Pierre Pernaut à la présentation du journal de 13 heures, leur joie ne va malheureusement être que de très courte durée. En effet, comme chaque année, l’été approche, et celui-ci rime comme toujours avec vacances au soleil ! Et oui, car le présentateur devrait être prochainement absent de l’antenne de TF1 parce qu’il partira tout simplement en congés.

Bien que l’on ne sache pas si Jean-Pierre Pernaut partira en vacances ou pas cet été, on imagine que celui-ci prendra toutes les mesures sanitaires nécessaires pour que ses vacances se passent dans les meilleurs conditions possibles. En attendant, il devrait avoir tout le loisir de revoir les courses de son fils Tom Pernaut qui réalise un parcours brillant sur les pistes de karting, et dont il peut être encore une fois très fier !