Jean-Pierre Pernaut est en deuil : quelques larmes en direct, des fans très émus

Ce lundi 8 juin signait le grand retour de Jean-Pierre Pernaut sur le plateau du JT de TF1. A 13h, les français ont donc pu le retrouver en direct pour connaître les dernières informations.

Le présentateur de 70 ans était absolument ravi de reprendre le chemin du travail après ces mois de confinement.

Jean-Pierre Pernaut : il est apparu au JT de 13h pendant tout le confinement

De plus, il a été confiné plus longtemps que les autres français car il est considéré comme une personne à risque. Pourquoi ? Car il a 70 ans et parce qu’il a eu un cancer de la prostate récemment. Sa santé est donc fragilisée et personne ne voulait prendre de risque inutile.

Accro à son travail, il n’a cependant pas pu s’empêcher d’apparaître tous les jours au Journal Télévisé de 13h. Jean-Pierre Pernaut animait donc une petite séquence du JT depuis un studio aménagé dans sa maison. C’est sa femme, Nathalie Marquay, et sa fille, Lou Pernaut, qui s’occupaient de sa mise en beauté tous les jours ! Avec ce confinement, on a d’ailleurs pu découvrir davantage la jeune Lou et son frère Tom.

Les enfants du présentateur de TF1 ont d’ailleurs accordé une interview filmée au site Gentside. Ils répondaient à des questions l’un sur l’autre mais ils ont surtout buzzé car ils ont imité leur père. Tom était d’ailleurs très convaincant dans son rôle de Jean-Pierre Pernaut. Il a dû voir son paternel à l’oeuvre pendant tout le coronavirus… ça aide !

Jean-Pierre Pernaut : à la fois adoré et détesté par les français ?

Jean-Pierre Pernaut s’est également illustré pendant ce confinement par ses coups de gueule incongrus contre le Gouvernement d’Emmanuel Macron. Il a critiqué le fait que les décisions et recommandations changeaient tout le temps. Il a ensuite expliqué très clairement qu’il trouvait ça étrange de ne pas rouvrir les plages alors que les magasins de centre-ville brassaient des centaines de personnes par jour.

Beaucoup de français ont applaudi sa franchise et c’est d’ailleurs son honnêteté ainsi que son fort caractère qui plaisent tant aux téléspectateurs. Malheureusement, tout le monde n’est pas unanime et l’animateur a souffert de diverses critiques. Les membres du public du JT de 13h sont nombreux à penser qu’il devrait laisser sa place à quelqu’un de plus jeune parce qu’il est trop vieux. D’autres affirment qu’il est jaloux, grippe-sous et arrogant.

Jean-Pierre Pernaut, très peiné : il annonce la mort de l’un de ses anciens collaborateurs

Quand bien même, Jean-Pierre Pernaut ne prend pas en compte ce genre de remarques et continue à vivre la vie qu’il souhaite. Très content de retrouver son équipe sur le plateau de TF1, le présentateur a bien vite déchanté en raison d’une terrible nouvelle qui est tombée ce jeudi 11 juin… En effet, un ancien membre de l’équipe du JT de 13h est décédé des suites du coronavirus.

Cheville ouvrière de la matinale de France Inter depuis 10 ans, Mathieu Sarda nous a quittés dimanche. 🖤 Il s'appelait Mathieu Sarda https://t.co/8hdxpIRboO pic.twitter.com/zHFdFnqqn1 — France Inter (@franceinter) June 9, 2020

Ce n’est pas la première personne de télévision qui perd la vie cette semaine. Mathieu Sarda, programmateur de France Inter, est également décédé dimanche dernier à seulement 41 ans. Il laisse derrière lui son compagnon ainsi que leurs deux enfants… Le grand public ne le connaissait pas mais il était très connu par les célébrités qui lui ont rendu de très beaux hommages.

C’est Jean-Pierre Pernaut qui nous a appris aujourd’hui la mort de son ex-collaborateur. Il s’agit en fait de Christian Bousquet, ancien rédacteur en chef du journal télévisé de TF1. Le présentateur lui a rendu un hommage poignant et on sentait qu’il était vraiment touché par la nouvelle. Il a souligné « l’immense émotion de tous les anciens de TF1 » et « de tous les anciens de l’équipe du Journal de 13j ».

Jean-Pierre Pernaut explique qui était Christian Bousquet

Le journaliste et reporter de guerre Christian Bousquet, ex-rédacteur en chef du 13H de TF1 , est décédé à l'âge de 80 ans des conséquences du Covid-19 https://t.co/5udpQFNOjl — Jean Marc Morandini (@morandiniblog) June 11, 2020

Il a expliqué plusieurs choses à son sujet :

Christian Bousquet a été le rédacteur en chef de Jean-Pierre Pernaut de 1988 à 1998

L’homme avait été un « grand reporter de guerre », notamment lors de conflits au Vietnam, au Cambodge, au Liban ou encore en Iran

A la suite de ces reportages, il a rejoint l’équipe du JT de 13h et il a créé le programme tel que nous le connaissons aujourd’hui

C’était donc un journaliste passionné et déterminé. Jean-Pierre Pernaut a expliqué que son défunt collègue était parti à la retraite depuis 20 ans. Il est malheureusement mort des suites du coronavirus, comme lui a appris sa famille…

Jean-Pierre Pernaut n’a pas pu cacher son émotion, son ancien rédacteur en chef avait partagé de nombreuses aventures à ses côtés. Il n’a pas été le seul à lui adresser un très bel hommage, le monde des médias est forcément en deuil.