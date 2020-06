Lou Pernaut : la fille de Jean-Pierre Pernaut dévoile un nouveau look surprenant

Jean Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquay ne seraient-ils plus finalement les deux seules célébrités de la famille ?

Leurs enfants Tom (16 ans) et Lou (17 ans) commencent à se faire connaître, notamment l’aînée qui cartonne en particulier sur Tik Tok.

De futurs enfants stars ?

Une vidéo qui a fait beaucoup rire les internautes, surpris de voir Jean Pierre Pernaut depuis chez lui, en toute intimité avec sa fille. La jeune femme a fait le buzz en filmant son père alors qu’elle lui montrait son compte Instagram. Et le présentateur de JT préféré des français semblait avoir du mal à reconnaître sa propre fille via ce réseau social.

une femme qui s’est faite seule, en dépit des obstacles et qui a derrière elle un joli parcours – commence à être suivie par plusieurs milliers de personnes. Grâce à cette vidéo, la jeune fille qui aimerait devenir architecte d’intérieur ou travailler dans le design a pu développer une jolie petite notoriété. Celle qui a avoué être énormément inspirée au quotidien par sa mère et qui a derrière elle un joli parcours – commence à être suivie par plusieurs milliers de personnes.

Une notoriété grandissante pour Lou

Ils se sont d’ailleurs à tour de rôle essayait à une imitation de leur père. Si Lou s’est rapidement retrouvée à cours d’idée, Tom en revanche a caricaturé avec humour son père, ce qui a énormément fait rire sa soeur. Et cela ne semble pas lui déplaire puisqu’elle joue notamment le jeu des interview. Pour le compte Instagram @gentsidefr, elle a accepté avec son frère de parler de sa famille . Si Lou s’est rapidement retrouvée à cours d’idée, Tom en revanche a caricaturé avec humour son père, ce qui a énormément fait rire sa soeur.

Compter ses abdos prendrait bien du temps tant ils apparaissent saillants et bien dessinées. Mais Lou n’est pas en reste. Le capital sympathie de deux enfants Pernaut séduit les internautes qui sont également sous le charme de leur physique avantageux. Tom en a fait craquer plus d’un(e) avec une photo Instagram où il apparaît torse nu

Comme nous vous l’avons dit, la jeune femme est très suivie sur les réseaux et développe une jolie notoriété, comme tenue de son jeune âge (elle passe le bac cette année). De ce fait, son actualité est désormais scrutée, et ses décisions analysées.

Il n’est donc pas étonnant que nous vous parlions de son nouveau look, tant celui-ci tranche avec le précédent. La jolie fille de Jean Pierre Pernaut a décidé de changer de tête pendant le confinement et elle ne s’est pas gênée de la montrer à ses abonnées.

Une coiffure originale pendant le confinement

Les cheveux sont désormais teintées d’une couleur rosée / violette qui lui donne de superbes reflets. Un changement conséquent pour l’adolescente qui semble tout à fait satisfaite. Comme une grande influenceuse, elle propose même un code promo pour ceux qui souhaitent également changer de coiffure.

Pas mal pour celle qui était encore inconnue du grand public il y a quelques semaines. Pourrait-elle prochainement faire de l’ombre à certaines personnalités influentes des réseaux sociaux ? Il est en tout cas fort probable que son visage (en plus de son nom) soit de plus en plus aperçu à l’avenir. Alors Lou Pernaut , future star des réseaux sociaux ? Cela semble en tout cas bien parti car outre son compte Tok Tok, massivement suivi, la jeune femme compte déjà presque 40.000 followers sur Instagram.Pourrait-elle prochainement faire de l’ombre à certaines personnalités influentes des réseaux sociaux ? Il est en tout cas fort probable que son visage (en plus de son nom) soit de plus en plus aperçu à l’avenir.

Deux enfants à l’avenir prometteur

Quant à Tom, il est de son côté passionné par les courses automobiles. Le garçon de 16 ans est suivi par un peu plus de 30.000 personnes, et majoritairement des filles qui craquent littéralement pour lui. Son physique de mannequin et son sourire de rêve l’aident, il faut bien l’avouer, mais il affiche également une personnalité attachante, en témoigne la vidéo qu’il a partagé avec sa soeur, riche en humour.

On ignore comment il vit la célébrité de son père mais Lou avait de son côté poussé un petit coup de gueule, expliquant qu’elle aimerait que ses abonnés la suivent pour elle, en tant qu’individu, et non pour elle en tant que « fille de ». Consciente que son nom de famille attire l’attention, elle ne compte pas capitaliser uniquement sur la notoriété de son père. A cet âge là, il est important pour les jeunes de grandir par eux-mêmes et de ne pas se sentir muselés par la célébrité de leurs parents. La remise en question avait en tout cas le mérite d’être clair et les points ont bien été placés sur les i.