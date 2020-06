Jean-Pierre Pernaut ne veut pas rester chez lui, nouvelle déclaration très drôle !

Il fallait regarder vendredi dernier, le JT de 13 heures et j’ai apprécié cette petite phrase lorsque j’ai eu l’occasion de regarder le journal de Jean-Pierre Pernaut. En effet, ce dernier aux côtés d’une invitée évoque la situation à Mayotte notamment. Les clusters sont de plus en plus nombreux en France, mais le contexte semble être sous contrôle. Toutefois, l’invitée estime qu’il faut impérativement respecter la distanciation sociale et surtout porter le masque lorsque cette dernière n’est pas envisageable, c’est à ce moment que Jean-Pierre Pernaut a proposé une petite phrase.

Jean-Pierre Pernaut n’a pas l’intention de rester chez lui

L’invitée précise aux alentours de 8 minutes dans ce JT de 13 heures du vendredi que la situation pourrait finalement devenir problématique si toutes les précautions ne sont pas prises. Jean-Pierre Pernaut estime que dans le cas contraire, il devrait rester chez lui et il ne le souhaite pas. Il prononce ces mots avec une pointe d’humour et son visage s’illumine en quelques secondes. J’ai tendance à regarder le JT de ce présentateur pour le partage de ses avis et ses petites phrases qui lui permettent de se démarquer.

•• Le gars en plateau est tellement

•• gene qu’il rigole #EELV pic.twitter.com/m1m3Uj8aG0 — TWITTE LA VIE A PLEINES DENTS (@officiel_humour) June 29, 2020

Jean-Pierre Pernaut a réellement des points forts par rapport à la concurrence notamment grâce à ses coups de gueule qu’il partage depuis quelques semaines .

. Il est aussi un adepte du terroir, des artisans et du savoir-faire français, il propose de nombreux reportages sur la France.

Le JT de 13 heures sur TF1 est donc clairement ancré sur le savoir-faire français, les villes et les villages.

•• « Et apparement les écologistes

•• aiment bien respirer, ils avaient

•• oublié les masques » Jean-Pierre Pernaut a encore frappé pic.twitter.com/dp0mXH2CKd — TWITTE LA VIE A PLEINES DENTS (@officiel_humour) June 29, 2020

Pourquoi Jean-Pierre Pernaut serait-il contraint de rester chez lui ?

En effet, si l’épidémie du coronavirus revient en force sur le devant de la scène, le scénario sera finalement le même que celui identifié au début du confinement. Jean-Pierre Pernaut avait été obligé de privilégier sa santé à cause des problèmes qu’il a eus il y a plusieurs mois. En effet, le présentateur qui est très apprécié par les Français a été la cible d’un cancer et il est donc considéré comme une personne à risque. C’est pour cette raison que Jacques Legros était à sa place pendant la période du confinement, mais Jean-Pierre Pernaut proposait seulement un JT à la maison pendant quelques minutes. De ce fait, si la situation dégénère en France et que les clusters ne sont pas sous contrôle, le virus pourrait revenir et Jean-Pierre Pernaut serait obligé de rester dans sa maison, ce qui ne semble pas le combler.

Le petit tacle de Jean Pierre Pernaut vis à vis des regroupements à la fête de la musique.😁🐑 pic.twitter.com/rBH2G0rIWG — ᗰéℓodiє ❀ (@Mlleodie) June 22, 2020

En effet, il aime présenter le JT de 13 heures et cela se voit à l’image puisqu’il partage toujours avec bonheur ses découvertes, ses reportages même si parfois il évoque des sujets particulièrement difficiles. Depuis quelques semaines, Jean-Pierre Pernaut est au coeur de plusieurs polémiques à cause des « dérapages » dont il fait l’objet. Il avait notamment critiqué le gouvernement et la Poste pendant le confinement ou encore effectué une comparaison entre les Français qui assistaient à la fête de la Musique et les troupeaux de moutons. À chaque fois, les réactions sur les réseaux sociaux sont nombreuses pour le plus grand bonheur de tous. Si vous souhaitez découvrir cette petite phrase humoristique, vous pouvez opter pour le replay du 26 juin, il est disponible sur le site de TF1.