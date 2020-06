Jean-Pierre Pernault : sa colère contre les manifestations anti-racistes fait parler !

Les coups de gueule de Jean-Pierre Pernaut font partis de son charme et vous appréciez le voir donner son avis de journaliste et de citoyen français quand il présente le journal télévisé de TF1.

Plus les années passent, plus le capital sympathie de Jean-Pierre Pernaut augmente. Les téléspectateurs sont ravis de retrouver chaque jour à 13h le journaliste pour la présentation de son journal télévisé sur TF1 et ses prises de position franches et directes vous séduisent à chaque fois.

Jean-Pierre Pernaut élu personnalité préférée des français

Nous vous l’annoncions il y a quelques jours, Jean Pierre Pernaut a été élu personnalité préférée des français, devant notamment Stéphane Bern et Nagui. Le journaliste se dit très heureux par cette nouvelle qui a cependant provoqué quelques petites polémiques sur les réseaux sociaux.

Comme toute personnalité publique, le journaliste a en effet quelques détracteurs qui ont décidé de ressortir d’anciennes histoires pour accuser Jean-Pierre Pernaut de racisme. Ces histoires n’ont pas pris l’ampleur qu’ils espéraient, le présentateur s’étant déjà défendu – avec réussite – par le passé pour nier tout comportement raciste ou ségrégationniste (on l’accusait d’avoir refusé la présence en plateau d’une femme voilée, des accusations qui n’ont cependant jamais pu être prouvée).

Jean-Pierre Pernaut n’hésite pas à donner son avis

On a tendance à imaginer qu’un présentateur de journal télévisé se doit de garder un ton neutre pendant la présentation des informations. Sur toutes les chaînes, c’est le cas. Mais cela mettrait de côté le fait que les présentateurs sont également des journalistes et des rédacteurs en chef qui décident des sujets abordés dans leur journal.

En tant que journaliste, Jean-Pierre Pernaut estime qu’il a le droit de donner son avis, mais ne pense pas pour autant qu’on puisse dire de lui qu’il fait des coups de gueule. Il parle en revanche de constatation qu’il fait en tant que citoyen français.

Il avait notamment parlé de cela suite à sa critique du gouvernement sur sa gestion du confinement, lui qui était sorti de sa maison pour la première fois et avait vu plusieurs personnes dans les rues, sans qu’aucun contrôle ne soit effectué. Il s’était étonné de cela en direct, alors qu’il présentait son journal, pour le plus grand plaisir de ses fans.

Jean-Pierre Pernaut s’en prend aux manifestations anti-racistes

Que les choses soient claires : le journaliste ne reprochent pas aux manifestations anti-racistes d’exister. Elles sont utiles et ont été nombreuses suite à la mort polémique de George Floyd. Pour rappel, cet homme afro-américain de 45 ans a été tué par un policier blanc lors d’un contrôle routinier. Alors qu’il n’était en aucun cas violent, il a été plaqué au sol et écrasé au niveau du cou par le policier. Pendant huit minutes, il ne parviendra pas à respirer.

Les citoyens du monde entier se sont indignés et l’ont fait savoir par des manifestations – malgré l’épidémie de la COVID-19. Surtout, ils souhaitent faire avancer la société et refusent désormais qu’on mette toujours sur un piédestal des figures de la patrie qui étaient racistes.

Aux USA comme en France, des statuts sont ainsi vandalisés, déboulonnées par des citoyens. Et cela n’est pas du goût de Jean-Pierre qui l’a fait savoir.

Jean-Pierre Pernaut ne comprend pas pourquoi ils s’en sont pris à Christophe Colomb

Lors de ces rassemblements, la statue de Colbert a été taguée du commentaire « négrophobie » ce qui n’est pas du goût du présentateur. Fermement, il a rappelé que Colbert était une figure capitale de notre histoire, lui qui était notamment Ministre de Louis XIV. Il ajoute enfin « certains lui reprochent après 350 ans d’avoir légiféré l’esclavage en France« .

Jean Pierre Pernaut a également réagit à la dégradation d’un buste de Christophe Colomb à Rouen et visiblement, il ne comprend pas. « On ne sait pas trop pourquoi » dit-il. Il est pourtant facile de lui répondre, Christophe Colomb étant une figure emblématique de la conquête du nouveau monde et du massacre des amérindiens qui a suivi.

Qu’on partage ou non les positions du journaliste, il faut avouer qu’il est toujours plaisant de voir une personnalité pareille ne pas user de la langue de bois et dire haut ce qu’elle pense. Jean-Pierre Pernaut a beau être assis sur un siège de TF1, il n’est pas pour autant près à se censurer.