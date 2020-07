Jean-Pierre Pernaut détruit : Cyril Hanouna dépasse les bornes et l’humilie a la télé !

Si vous êtes un fan de Jean-Pierre Pernaut, vous savez sans doute que le présentateur du JT de 13 heures est toujours au rendez-vous sur TF1 puisqu’il est le co-animateur.

Certes, à cause de son cancer et de son âge, il est une personne à risque et il est préférable qu’il reste chez lui.

Toutefois, il peut bénéficier tous les jours de quelques minutes pour partager ses coups de coeur et aussi ses coups de gueule. L’un de ces derniers concernait le gouvernement d’Emmanuel Macron et Cyril Hanouna n’a pas pu s’empêcher de le détruire.

Jean-Pierre Pernaut sans défense se fait détruire en direct

Si certains dans TPMP estiment qu’il est possible de s’exprimer à la télévision, ils n’appliquent pas forcément leurs recommandations à leur propre équipe. En effet, comme vous le savez les critiques que ce soit à l’encontre des téléspectateurs, de la presse ou encore des présentateurs, des dirigeants sont très nombreuses dans Ce soir chez Baba. L’équipe de Cyril peut alors se permettre de critiquer tout le monde, mais Jean-Pierre Pernaut n’a apparemment pas le droit de partager son point de vue.

Lorsqu’il est sorti pour un rendez-vous important, il a pu constater que la réalité était totalement différente des reportages diffusés .

. Les Français n’avaient pas de masques, les écarts n’étaient pas respectés et le confinement semblait être un lointain souvenir.

Lors de son intervention, Jean-Pierre Pernaut partage alors son vécu, mais l’équipe de Cyril Hanouna n’a pas apprécié cette sortie.

Le présentateur du JT de 13 heures n’a pas hésité à pointer du doigt les lacunes du système, car si vous avez des interdits d’un côté, vous pouvez avoir des autorisations de l’autre et pour un même domaine.

Entre les infos un jour sur ce déconfinement par régions, le lendemain ce n’est plus par régions. Un jour, l’école est obligatoire, le lendemain plus, donc tout ça donne le tournis.

L’équipe de Cyril Hanouna va-t-elle trop loin ?

Il n’en fallait pas plus pour que les chroniqueurs montent au créneau et ils ont déversé leur colère pendant quelques minutes. Jean-Pierre Pernaut a donc été critiqué de tous les côtés et à certains moments, son métier a même été remis en question. Pour Benjamin Castaldi, il doit présenter un journal et non être un éditorialiste ou présenter des tribunes. De ce fait, personne ne lui demande son point de vue et il doit se contenter de fournir les données partagées sur ses documents.

Pour moi son avis il le garde et sinon, il fait des tribunes et il est éditorialiste, mais là, il est présentateur ! Il présente un journal! Il enfonce des portes ouvertes. On ne lui demande pas son point de vue.

À ses côtés, Valérie Bénaïm lui donne également raison au même titre que Cyril Hanouna. Certains sur Internet ont précisé qu’il avait été humilié, mais ce n’est pas la première fois qu’un règlement de comptes a lieu. Jean-Pierre Pernaut avait précisé à Cyril Hanouna que TF1 n’empêchait personne de venir sur son plateau.