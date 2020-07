Jean-Pierre Pernaut : va-t-il quitter définitivement l’antenne de TF1 dans quelques semaines ?

Lorsque l’on pense au journal de la mi-journée, difficile de ne pas évoquer Jean-Pierre Pernaut qui est l’un des plus célèbres, avec son sourire indécrochable, ainsi que ses reportages dans les petits villages de France.

Néanmoins, l’animateur a aujourd’hui près de 70 ans, et sa santé n’est pas au beau fixe. On raconte même que celui-ci pourrait décider dans les semaines à venir de quitter définitivement TF1 et le journal de 13h.

Qu’en est-il réellement ? Barbanews a mené l’enquête pour vous, à propos de notre journaliste favori, en espérant qu’il lui reste encore de belles années !

Un état de santé mitigé

Jean-Pierre Pernaut a connu quelques périodes très difficiles ces dernières années. Il n’est hélas plus tout jeune même s’il n’a pas pris une ride, et les effets du temps se font ressentir sur sa santé. Notamment, celui-ci s’est battu, comme de nombreux hommes de son âge, contre un cancer de la prostate, qui l’a beaucoup affaibli. Il s’agit d’une affection grave, même si elle se traite bien si elle est prise à temps.

L’arrivée du Coronavirus n’a évidemment pas été une très bonne nouvelle pour l’animateur, qui était déjà bien fragilisé par les précédents événements.

Celui-ci a même été contraint de changer un peu de décor, pour installer un studio directement au sein de son domicile, de manière à assurer le 13h en toute sécurité.

Après ce type de maladie, et en particulier la chimiothérapie qui peut avoir un effet concret sur l’immunité, il était en effet indispensable que le mari de Nathalie soit prudent, de manière à éviter une contamination éventuelle.

Ce sont des événements qui n’ont pas été simples pour l’animateur, en dépit de sa bonne humeur quotidienne.

PHOTO Nathalie Marquay : elle donne des nouvelles de son fils victime d'une torsion testiculaire https://t.co/Gk9agrmZk5 pic.twitter.com/GBbksQXVVS — Voici (@voici) July 27, 2020

De nombreux coups de gueule en direct

Chemin faisant, Jean-Pierre Pernaut a acquis au fil du temps une confiance en lui de plus en plus assise. Et tout récemment, ses nombreux coups de gueule en direct l’ont bien prouvé. Notamment, tout au long du confinement, celui-ci n’a eu de cesse de donner son avis et de lancer quelques remarques assassines concernant la gestion de la crise. Cela n’est évidemment pas passé inaperçu, et les avis furent assez mitigés concernant ses frasques verbales sur TF1, à l’heure du déjeuner.

Si certains ont apprécié son franc parler et sa gouaille, d’autres en revanche ont été relativement surpris, voire déçus par les piques lancées durant le journal de 13h. Les critiques portaient principalement sur le fait qu’un journaliste se doit de rester objectif dans son analyse, et n’est pas supposé donner un avis personnel sur une situation. Il est fort probable que les dirigeants de TF1 n’aient pas vu ce comportement d’un bon œil non plus, et cela est tout à fait compréhensible.

Vrai ras le bol, ou crise temporaire ?

Jean-Pierre Pernaut est obligé et forcé de quitter son Job de TF1, les raisons ?https://t.co/jtuUZbelw0 — Humour de meufs 🔥 (@Humourdemeufs) July 27, 2020

Ces événements pourraient laisser penser que Jean-Pierre Pernaut serait prêt à raccrocher la cravate, mais visiblement ce n’est pas encore le cas.

En effet, aucune décision n’a été prise pour le moment, ou du moins, aucune information concrète n’est venue infirmer ou affirmer la rumeur de départ de cet animateur que la France adore. Il est donc probable qu’il reste encore quelques temps à l’écran, du moins pour le moment : si une nouvelle vague éclatait concernant le covid-19, celui-ci prendrait-il des risques pour sa santé à 70 ans ? Affaire à suivre.