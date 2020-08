Hannah Montana bientôt de retour ? Miley Cyrus tease une suite à la série !

A l’instar de Selena Gomez ou Zac Efron, Miley Cyrus doit sa notoriété actuelle à Disney Channel. La chaîne du groupe Disney n’a pas de concurrence dès qu’il s’agit de produire et créer des séries télévisées à destination des enfants et adolescents. Les Sorciers de Waverly Place ou Phénomène Raven ont été d’incroyables succès, tout comme Hannah Montana, sans doute la série la plus connue de toutes.

Car outre l’oeuvre télévisuelle, Hannah Montana a également permis à son actrice principale Miley Cyrus de s’imposer dans le milieu musical puisque les chansons issues de la série se sont vendues par millions à travers le monde.

Miley Cyrus cherche à s’émanciper du rôle qui l’a fait connaître

Entre 2006 et 2011, et alors que Miley Cyrus n’était qu’une adolescente, elle a incarné le rôle titre de la série (98 épisodes en tout). Elle y jouait Miley Stewart, une lycée en apparence normale qui était en réalité une star de la chanson, sans que personne ne soit au courant. Dès que la jolie brune portait sa perruque blonde, personne ne semblait la reconnaître. Ses camarades de classe ignoraient donc tout de la carrière incroyable qu’elle menait en parallèle de sa vie de lycéenne.

Comme toutes les séries Disney Channel, les bons sentiments sont mis en avant et Miley Cyrus devient alors la nouvelle petite fiancée de l’Amérique, comme une Britney Spears en son temps (également découverte grâce à Disney).

Une image dure à porter pour celle qui grandit et qui se reconnait de moins en moins en cette image de jeune femme parfaite, exemple pour des millions de filles à travers le monde. Pour s’en défaire, Miley Cyrus n’hésite pas à choquer.

Le point de non retour avec Wrecking Ball

Miley Cyrus délaisse quelque peu le cinéma et la télévision pour se consacrer à sa carrière de chanteuse. Elle s’éloigne peu à peu de son image de jeune fille prude avec son album Can’t Be Tamed, mais cela n’est pas assez pour l’artiste. Elle veut une fracture nette.

Elle change d’image, se coupe les cheveux, et choque avec l’album Bangerz, considéré par ses fans comme le sommet de sa carrière. Avec son titre Wrecking Ball (classé numéro 1 aux USA), elle s’affiche nue, léchant un marteau et agrippant une boule de démolition. Le buzz est énorme, la fracture est assurée. Miley Cyrus n’est plus une petite fille. Miley Cyrus twerke sur scène, simule un acte sexuel. Elle n’a plus rien de la petite fiancée de l’Amérique.

Miley Cyrus ouverte à l’idée de reprendre son rôle

Désormais, et alors qu’elle a passé plusieurs années à tenter d’exister sans Hannah Montana, la chanteuse est ouverte à l’idée de reprendre ce rôle emblématique. Elle l’a confié en interview outre-Atlantique, alors qu’elle assure la promotion de son dernier titre, Midnight Sky.

« Vous savez quoi, honnêtement, j’essaie de mettre cette perruque tout le temps. Elle est juste dans un entrepôt à ramasser la poussière et je suis prête à la sortir ». Rien ne semble prévu pour le moment, mais Miley Cyris assure que « l’occasion se présentera d’elle-même : J’aimerais vraiment la ressusciter à un moment donné (…) Elle a besoin d’un grand relooking parce qu’elle est un peu coincée en 2008, donc nous devrons aller faire du shopping avec Miss Montana ».

De quoi faire plaisir aux fans de Disney Channel, eux qui ont cru pendant un temps à un retour des Sorciers de Waverly Place, autre série culte de la chaîne. Selena Gomez a en effet posé sur Instagram avec David Henrie, qui jouait son frère dans la série. Mais les deux acteurs s’étaient en fait retrouvés pour promouvoir le premier film du comédien, que Selena Gomez produit. Un ascenseur émotionnel terrible pour les fans qui espéraient un retour du show. Miley Cyrus a donc plutôt intérêt à assurer le retour de Hannah Montana, sans quoi les fans risquent de beaucoup lui en vouloir. Rendez-vous donc dans quelques années pour le retour de la chanteuse préférée des enfants et sa culte perruque blonde.