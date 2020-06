Diam’s en photo sur Instagram, un cliché vraiment très rare pour l’artiste !

Vous savez sans doute que Diam’s est désormais convertie à l’Islam, elle n’est donc plus une artiste à part entière. Elle apparaît toutefois sur un cliché très rare.

Certains ont pu connaître Mélanie alors qu’elle était une artiste à succès avec ses chansons largement partagées en France.

Elle a eu l’occasion de réaliser un duo très sympathique avec Vitaa et il a fait l’objet de plusieurs parodies.

Il y a quelques jours à l’occasion du ramadan, Diam’s a publié un touchant message sur son compte Instagram, mais désormais c’est un cliché qui est apparu en story.

Depuis qu’elle est convertie, elle est très discrète sur sa vie privée et ses seules apparitions ont souvent été critiquées.

Une photo totalement voilée de Diam’s

La jeune femme avait pu se dévoiler lors d’un reportage sur TF1 à l’occasion d’un tournage pour Sept à Huit.

Elle avait clairement changé de vie à cause de son quotidien qui la poussait à toujours accorder de l’importance à l’argent, au business et aux côtés Bling Bling.

Elle a finalement trouvé sa voie en se réfugiant dans la religion et apparemment, cela lui a sauvé la vie. Ce n’est pas la seule qui a pu trouver refuge, car la foi apporte souvent des réponses et des buts. La chanteuse est désormais mère de famille, une épouse comblée et elle est âgée de 39 ans.

C’est sur le compte de K2rhym que l’ancienne adepte du rap a pu se dévoiler. Le cliché est simple, vous pouvez découvrir un groupe .

. Diam’s se retrouve aux côtés de quelques proches et notamment son époux à savoir Faouzi Tarkhani.

Impossible d’avoir d’autres informations sur cette photo puisque le clan est lui aussi très discret au même titre que Mélanie.

Il ne faut pas oublier que Mélanie n’habite plus en France, elle a décidé de poser ses valises du côté de l’Arabie Saoudite et le cliché a sans doute été réalisé dans ce pays.

Un artiste très Bling Bling présent sur Instagram

Lorsque vous regardez Diam’s, vous constatez qu’elle est entièrement voilée et elle mène désormais un quotidien rythmé à 100 % par la religion. Il suffit de lire son dernier message pour comprendre que la foi est au centre de toutes ses actions.

Cela ne semble pas être forcément le cas pour K2rhym qui possède un côté un peu plus Bling Bling même si vous pouvez le découvrir dans une tenue beaucoup plus en adéquation avec la religion. Vous aurez également tendance à le croiser dans des clips alors qu’il est très bien entouré par des femmes ou sur des plateaux de télévision.

Il n’hésite pas à enfiler des tenues extravagantes ou encore de dépenser des fortunes pour peaufiner son style. Diam’s est désormais très loin de toute cette popularité puisqu’elle a décidé de se ranger pour les besoins de ses croyances. Sa dernière apparition sur les réseaux sociaux avant le message pour le ramadan est très ancienne.

Elle cultive alors la discrétion, cela évite les nombreuses critiques et elle ne semble plus attirée par cette gloire qui provoque souvent des problèmes.