Cyril Lignac viré de Tous en cuisine ? Les portes se ferment un peu plus apparemment

Pendant le confinement, les Français ont pu apprendre à cuisiner aux côtés de Cyril Lignac avec les moyens du bord et les ingrédients présents dans le réfrigérateur. Ce format comblait toutes les attentes, mais, avec un tel carton, M6 ne pouvait pas arrêter cette histoire en si bon chemin. La chaîne a donc décidé de programmer à nouveau cette émission, mais le succès n’est pas aussi sympathique. Comme Cyril Hanouna a pu le révéler sur le plateau de Touche pas à Mon Poste, plus personne ne veut découvrir des images avec une connexion horrible.

Tous en cuisine n’a pas été adaptée aux nouvelles conditions

Avec Cyril Lignac dans Tous en cuisine, nous sommes finalement restés dans le format du confinement et cela ne satisfait pas les téléspectateurs. La formule est la même puisque le chef est chez lui et les invités apparaissent via des vidéos dont les qualités laissent à désirer. De plus, des stars peuvent aussi être au rendez-vous, mais la sauce ne prend pas. Dans ce cas de figure, des rumeurs annoncent la fin de Tous en Cuisine plus vite que prévu.

Regarder "Tous en cuisine" pour commander un BK à la fin, c'est aussi ça la vie. — Burger King France (@BurgerKingFR) September 8, 2020

Alors que les audiences pouvaient atteindre 13 % pendant le confinement, le taux est de moins de 9 % aujourd’hui .

. La chute des audiences pourrait donc être dramatique et elle entraînerait ainsi la fin de Tous en cuisine.

Pour l’instant, ce sont des rumeurs à prendre avec des pincettes, Cyril Lignac sera toujours au rendez-vous ce soir.

Le chef avait hésité concernant le retour de ce programme, mais, au vu de l’engouement, il avait finalement été séduit par ce projet. Les Français ont également repris leur activité puisque le confinement est terminé au même titre que les vacances d’été. Par conséquent, ce n’est peut-être pas le format qui ne séduit pas, il y a peut-être moins de Français à la maison, car ils sont finalement au travail. Pendant le confinement, les arrêts et les congés avaient été nombreux, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Il faudra donc patienter pour savoir si Cyril Lignac rendra son tablier.

Banana cake de Cyril Lignac dans Tous en cuisine https://t.co/2zk9DvxZ2D — Cuisinetest (@Cuisine_test) September 8, 2020

Des stars pour booster Tous en cuisine

Si auparavant, ce sont des stars comme Inès Reg ou encore Camille Lellouche qui ont pu cuisiner pour les Français, d’autres célébrités ont été au rendez-vous. Vous avez notamment pu croiser Jean-Marie Bigard, mais également Iris Mittenaere, qui a offert à son chéri un fou rire. En effet, elle préparait comme les autres convives son repas avec notamment une salade de pêches lorsque Diego lui a donné une fessée avec la planche. Sans se rendre compte qu’ils sont à l’antenne, il réalise ce geste. Bien sûr, l’ancienne Miss ne peut pas s’empêcher de rire et Cyril Lignac demande alors ce qui se passe.

C’est à ce moment que le couple révèle l’envers du décor avec une bonne dose de malaise. En parallèle, d’autres stars ont été au rendez-vous comme Djibril Cissé qui était aussi très agacé. Ce dernier posait une question et personne ne répondait, voire ne l’écoutait pas. Il avait alors partagé rapidement son agacement avec un ton assez ferme. De plus, les critiques fusent sur les réseaux sociaux, car Cyril Lignac n’aurait pas toujours le temps de finir les recettes, les résultats ne seraient pas à la hauteur des attentes, l’ambiance serait quelque peu ennuyante avec des stars… Ce qui était donc merveilleux pendant le confinement ne l’est plus forcément aujourd’hui.