Foire aux vins : les dates pour obtenir les meilleurs bons plans chez Lidl, Carrefour et Auchan !

Vous aurez bien sûr des cuvées de 2020 et des millésimes beaucoup plus anciens pour le plus grand bonheur des passionnés. Il faut savoir que la crise économique a laissé des traces, mais les Français sont des consommateurs de vins. Il faudra par contre cibler les meilleurs bons plans pour être certain de profiter d’un rapport qualité/prix intéressant. Dans certains commerces, la foire aux vins a déjà commencé, mais elle devrait se prolonger jusqu’à la mi-octobre. Si vous ne connaissez pas les dates, nous vous proposons tout ce que vous devez savoir.

Les dates pour les foires aux vins

Vous avez sans doute dû recevoir un catalogue de votre enseigne proche de chez vous pour la foire aux vins. Si ce n’est pas le cas, vous pourrez le consulter sur le site Internet ou via une application. En effet, les enseignes ont succombé à l’appel des technologies et des notifications. Vous pourrez ainsi connaître tous les bons plans.

Pour Auchan, la fête n’a pas encore commencé, vous avez rendez-vous du 22 septembre jusqu’au 6 octobre comme le précise le Parisien .

. Vous pourrez décrocher des bouteilles de qualité à moins de 3 euros. Pour Intermarché, les festivités ont déjà commencé et elles s’arrêteront le 27 septembre.

L’enseigne se démarque avec cette foire aux vins puisque ce sont plus de 500 références différentes qui seront au rendez-vous.

Selon les spécialistes, vous aurez des bouteilles très réjouissantes à moins de 10 euros.

Pour Carrefour qui reste un acteur emblématique pour les foires aux vins depuis de nombreuses années, vous avez déjà pu constater l’arrivée de certaines caisses. En effet, les festivités sont proposées depuis le 8 septembre et jusqu’au 27 septembre. Vous aurez une grande variété que ce soit pour le rouge, le blanc, le rosé et il y a même des vins bio ou vegan. Cela permet de combler toutes les préférences.

Même Lidl propose sa foire aux vins !

Comme vous le savez, cet adepte du Hard Discount s’est offert une transformation de A à Z notamment pour la vente des produits alimentaires et une sorte de foire fouille. Vous pourrez aussi trouver des vins de qualité à des prix concurrentiels. Il ne faut toutefois pas négliger le catalogue de Lidl puisque de grands millésimes seront aussi présents dans les rayons. L’enseigne communique déjà sur ces vins et cela depuis le 2 septembre. Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas des bouteilles d’entrée de gamme, mais de vraies propositions pour tous les amoureux de ce secteur. Elle se démarque donc avec des bouteilles à moins de 2 euros et vous aurez des versions à près de 40 euros.

Comme c’est le cas pour Carrefour, la gamme permet de satisfaire tous les profils avec notamment des vins bio et d’autres sans sulfites. Un petit tour dans une enseigne comme Lidl est intéressante, car vous pourrez trouver un Saint-Amour, un Givry ou encore un Cheverny, qui ne devrait pas vous laisser indifférent. Si vous ne connaissez pas les vins d’Alsace, nous vous conseillons forcément de vous renseigner puisque Lidl propose aussi des bouteilles dans cette gamme avec les fameuses vendanges tardives. Celles-ci sont très sucrées et elles comblent même les plus réfractaires du vin. Bien sûr, l’alcool est à consommer avec la plus grande modération. Si vous buvez, vous ne devez pas conduire !