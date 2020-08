Cyril Lignac : après la polémique dans Tous en Cuisine, il prend une décision

Pendant le confinement, le format était simple : proposer une recette traditionnelle que tout le monde pouvait réaliser. En effet, Cyril Lignac voulait inviter les Français à cuisiner pendant cette période très complexe, une façon finalement de lutter contre la malbouffe. Des célébrités étaient aussi au rendez-vous, cela donnait un peu de pep’s à l’émission qui était notamment tournée avec Skype. Aujourd’hui, Cyril Lignac revient sur le devant de la scène avec une version de Tous en Cuisine, mais il a fait face à une polémique.

Un retour houleux pour Tous en Cuisine

Certaines recettes ne doivent pas être modifiées, car dans le cas contraire, les internautes peuvent rapidement partager quelques piques. De ce fait, Cyril Lignac sera présent sur M6 ce lundi 24 août pour vous proposer une nouvelle recette. Pour cette dernière, c’est la salade niçoise qui a fait grincer des dents sur le Web. Pourtant, elle semble assez classique, voire banale, mais un choix a été à l’origine d’une vraie polémique.

Pour vous préparer au retour de #TousEnCuisine, voici la liste des ingrédients pour cuisiner tous ensemble avec @cyril_lignac et @JeromeAnthonyM6 😋 📺 Dès le lundi 24 août à 18:40 pic.twitter.com/tUOr6HffJx — M6 (@M6) August 14, 2020

Le cuisinier a donc été contraint de revoir sa copie pour que la polémique n’entache pas plus l’émission Tous en Cuisine .

. Le restaurateur avait donc modifié quelque peu la recette, mais ce comportement n’a pas forcément été très apprécié.

Comme vous le savez sans doute, les recettes sont publiées sur le site Internet, cela permet aux Français de se préparer lorsqu’ils participent à l’émission.

Vous pouvez ainsi préparer le repas pendant la diffusion de l’émission, mais le succès sera-t-il au rendez-vous sachant que nous ne sommes plus confinés ? Selon le Parisien, la salade niçoise de Cyril Lignac proposait du parmesan, des pommes de terre, et même des haricots verts. Il n’en fallait pas plus pour que la polémique voie le jour, car il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un plat emblématique dans le sud de la France. De ce fait, la recette a été modifiée en prenant en compte les volontés des internautes. La polémique a donc disparu et Cyril Lignac peut présenter Tous en Cuisine dans les meilleures conditions, mais fera-t-il allusion à cette petite problématique ?

Cyril Lignac considéré comme un terroriste culinaire

C’est souvent un sacrilège lorsque les recettes originales sont modifiées même avec un seul ingrédient. Cyril Lignac n’a pas souhaité froisser une partie de la France, il a donc décidé de changer la recette pour qu’elle soit en parfaite adéquation avec la version traditionnelle. Le chef saura désormais qu’il ne faut jamais modifier de telles recettes surtout lorsqu’elles appartiennent finalement à un patrimoine spécifique. Sur les réseaux sociaux, le présentateur de Tous en Cuisine avait tout de même été traité de terroriste culinaire.

Si vous le souhaitez, vous pouvez notamment suivre le quotidien de Cyril Lignac sur son compte Instagram, il vous propose notamment quelques recettes très fraîches et délicates pour vos repas d’été. Il est toujours difficile de trouver des idées pour les repas surtout au cours de l’été, car la chaleur est au rendez-vous. Vous ne souhaitez pas passer des heures derrière les fourneaux, mais Cyril Lignac pourrait vous offrir quelques astuces dans Tous en Cuisine. N’oubliez pas, le premier épisode est programmé pour ce lundi et vous devriez découvrir un nouveau format puisque le confinement n’est plus au rendez-vous. Nous espérons toutefois que le mécanisme de base soit toujours présent, car c’est grâce à lui que le succès a pu être identifié.