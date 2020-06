Cyril Féraud totalement transformé et face à une rumeur : il doit toujours la démentir

Comme les chroniqueurs ont pu le préciser dans les derniers épisodes de C que du kiff, Cyril Féraud a-t-il bien fait d’accepter cette place ? En effet, il sera prochainement à l’affiche de Fort Boyard et il ne présentera pas le jeu. Il aura en réalité un personnage qui rythmera l’aventure des participants. Celui qui semble ne jamais vieillir pourrait alors vous surprendre avec une bonne dose d’humour. Il sera toutefois loin du confort apporté par Slam, mais le résultat pourrait être à la hauteur de toutes les attentes.

Cyril Féraud est comparé à Ken, le conjoint de Barbie

Dans le monde des poupées, vous avez des personnages qui sont récurrents et surtout très plaisants. Les enfants ont une réelle passion pour Barbie et même Ken dont le visage enfantin est souvent décrit comme le signe de la beauté. Au cours de sa carrière, Cyril Féraud a souvent été comparé à Ken puisqu’il a finalement cet air enfantin qui ne vieillit jamais. Il sera alors sous les traits de ce personnage dans Fort Boyard et cela demande forcément de l’investissement.

Dans les colonnes du Parisien, le présentateur a fait part de la préparation, car pour se transformer en Ken, il faut du temps et de la patience .

. Cyril Féraud doit patienter plus d’une heure et demie pour devenir ce nouveau personnage qui apparaîtra prochainement dans ce jeu.

Il aura donc les traits de ce personnage emblématique à savoir les yeux bleus, mais également les cheveux blonds ainsi que les dents blanches.

Sa dentition est souvent au coeur des rumeurs, car les internautes sont convaincus qu’il a tendance à les blanchir avec diverses méthodes. Ce trait de son physique sera parfait pour incarner Ken qui a également une dentition parfaite et très blanche. Pourtant, le présentateur de Slam doit constamment expliquer qu’il ne fait rien de spécial pour avoir des dents aussi blanches. Ces dernières sont finalement naturelles et il n’utilise pas de méthodes de blanchiment.

Cyril Féraud mise sur le côté autodérision

Si vous ne connaissez pas le présentateur, vous pourrez donc le découvrir cet été dans le monde de Fort Boyard et certains chroniqueurs de TPMP estiment qu’il n’est pas forcément à sa place. Il aurait tendance à se ridiculiser alors qu’il est une star sur France Télévisions. Il n’aurait donc pas besoin de rejoindre cette émission pour rencontrer un vrai succès. Dans tous les cas, Cyril Féraud a l’intention de participer à Fort Boyard sous les traits de Ken, il est pour l’instant impossible de savoir si Barbie sera à ses côtés. Dans les colonnes du journal, il précise que l’autodérision pourrait finalement plaire à tous les adeptes de cette émission. Il faudra donc attendre les premières images pour avoir une idée de sa prestation et surtout son rôle. Il y a de grandes chances pour qu’il soit présent dans un jeu.

#FortBoyard @cyrilferaud se confie @TeleLoisirs sur son impressionnante transformation en Cyril Gossbo : "1h40 de maquillage par jour, on me creusait le nez, les joues…" https://t.co/JjXBehM5wo — Benjamin Rabier ⭐️⭐️ (@benjaminrabier) June 22, 2020

Il en a également profité pour affirmer qu’il n’a jamais fait blanchir ses dents, elles sont naturelles et elles seront parfaites pour son nouveau défi. Vous pourrez découvrir les émissions très prochainement sans doute au cours de l’été, mais sachez que la diffusion n’est pas en direct. En effet, Cyril Féraud a déjà participé au tournage et selon Gala, il vient de se terminer. Nous avons alors hâte de découvrir les premières images de Cyril Féraud en Ken.