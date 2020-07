Claude Dartois de Koh Lanta : une proposition de Rocco Siffredi, va-t-il l’accepter ?

Vous connaissez bien sûr Claude Dartois de Koh Lanta qui s’est hissé dans les trois dernières places de ce jeu d’aventure. Ce dernier revient d’ailleurs à la rentrée sur TF1 avec les 4 Terres. Denis Brogniart a partagé quelques indiscrétions concernant cette édition qui sera totalement différente avec quatre groupes qui représenteront les quatre parties de la France : Sud, Est, Ouest et Nord. Toutefois, Claude aurait pu avoir un destin tout à fait différent s’il avait accepté la proposition de Rocco Siffredi. Ce dernier ne doit pas être présenté puisqu’il s’agit du célèbre acteur que vous pouvez retrouver dans certains « films ».

Claude Dartois évoque une anecdote assez osée

Le 20 juillet dernier, le héros de Koh Lanta était aux côtés de Jarry notamment pour un petit tête-à-tête qui a permis à certains fans d’en apprendre un peu plus sur ce candidat emblématique. Si lors de ses premières apparitions, il n’a pas pu bénéficier d’une telle visibilité, il est désormais dans la lumière grâce à cette édition 2020. Il y a quelques années, il travaillait dans le 16e arrondissement de la capitale française dans une pizzeria.

C’est sur son lieu de travail qu’il a pu croiser Rocco Siffredi lors de son service .

. Claude se souvient qu’il était aux côtés de l’équipe qui l’encadrait pour l’un de ses films.

Il a alors demandé au héros de Koh Lanta s’il voulait participer à l’une des productions.

Il aurait certes pu répondre « oui », mais comme il n’était pas intéressé, il a décliné cette offre assez insolite.

Bien sûr, il ne regrette pas du tout ce choix au vu de ses déclarations, il a donc pu se présenter à nouveau au casting de Koh Lanta.

Une révélation pour le moins surprenantehttps://t.co/lj0AHyeBSi — TéléStar (@Telestarmag) July 21, 2020

Aujourd’hui, il est connu pour ses prouesses dans cette émission et il a fait preuve d’une grande sagesse grâce à sa maturité. Désormais, il est un jeune papa, il vient d’accueillir son second enfant. De ce fait, Koh Lanta a été une émission abordée différemment, cela lui a donc permis de se hisser jusqu’aux poteaux sans toutefois remporter le programme face à Naoil.

La femme de Claude Dartois est un peu jalouse

Bien sûr, la notoriété de Claude Dartois est extraordinaire grâce à cette nouvelle prestation dans Koh Lanta. Il fait donc craquer les hommes, mais également les femmes. D’ailleurs, si Rocco Siffredi le regarde, il regrette sans doute sa réponse négative puisque le film aurait sans doute connu un grand succès au vu de sa notoriété actuelle. Dans tous les cas, il a pu confier à Jarry que sa femme avait confiance en lui, mais forcément, elle peut avoir un peu de jalousie parfois lorsque certaines situations peuvent se présenter.

Claude Dartois tente par contre de la rassurer au maximum même si parfois, cette réaction dédiée à la jalousie est un peu pesante. Si vous souhaitez avoir des informations croustillantes sur le héros de Koh Lanta, il suffit de le suivre sur les réseaux sociaux et notamment son compte Instagram. Il propose des photos de sa petite famille et même de ses enfants. Il a déjà un premier fils qui a eu l’occasion de le suivre lors de ses prouesses dans Koh Lanta. Au vu de la notoriété du candidat, nous imaginons que les demandes et les projets sont nombreux, car avec une telle visibilité, il doit forcément attirer toutes les sociétés de production et les marques.