Koh-Lanta : les équipes complètement bousculées dans la nouvelle saison !

Divertissante, palpitante, familiale, l’émission plaît à tout le monde et son public va de 7 à 77 ans. La dernière saison « Koh-Lanta, l’île des héros », diffusée au printemps dernier, a confirmé une fois de plus la belle vitalité du jeu, qui plaît toujours autant.

Mieux encore, confinement oblige, l’émission a attiré un nouveau public, qui a découvert pour l’occasion les exploits (tant sportifs que stratégiques) du sensationnel Claude Dartois. « Il y a clairement eu un effet Claude et un impact du confinement. On a gagné 25% d’audience entre le premier et le dernier épisode de la saison 2020. Cette année phénoménale nous a fait gagner un nouveau public. Il va falloir le satisfaire », analyse la productrice du programme, Alexia Laroche-Joubert, interrogée par nos confrères du Parisien.

Une surprise de taille

La nouvelle saison, qui sera diffusée à la rentrée sur TF1, a été présentée ce mercredi 15 juillet à la presse. Et parmi les nouveautés de la saison, il y a une surprise de taille. En effet, ce ne sont pas deux, ni trois équipes (comme cela a déjà été le cas dans certaines éditions) mais bien quatre sections qui vont s’affronter sur les plages des îles Fidji, où le jeu d’aventures a de nouveau été tourné. Petite particularité amusante : les différentes groupes s’affronteront par régions. Il ne s’agira pas donc de raisonner en terme de couleurs mais plus par « groupes géographiques » avec le Nord, l’Est, l’Ouest et le Sud.

Ne pas s’endormir sur ses lauriers, tel est le credo des équipes de Koh-Lanta. Une volonté revendiqué par le présentateur de l’émission, Denis Brogniart : « Notre programme a été cité par Edouard Philippe, Rachida Dati… On pourrait surfer sur la vague mais on a ce souci constant d’innover. Les candidats n’étaient pas au courant de ces affrontements régionaux. Cela permettra aux spectateurs de s’identifier à leur région natale. Moi-même, je viens de Bourgogne et j’y suis très attaché ».

24 candidats

Qui dit plus d’équipes dit donc plus de joueurs. Cette saison présente un nombre record de participants puisqu’ils sont 24 candidats. Et pour ne pas s’emmêler les pinceaux, ces derniers se sont habillés avec les mêmes couleurs, suivant leur équipe d’appartenance. Un choix logique pour Alexia Laroche-Joubert : « 24, c’est beaucoup. Il fallait faciliter l’identification des téléspectateurs ».

Et ces quatre équipes ne seront pas logées à la même enseigne. Avant espérer arriver à la réunification et se battre dans les épreuves individuelles, les candidats devront faire leurs preuves. La première épreuve, celle du confort, promet de faire parler d’elle. Les deux premières équipes repartiront avec une récompense et la troisième n’aura rien. Quant à la dernière, elle sera exilée sur l’îlot de l’exil, soit une bande de terre sans eau ni nourriture. Plus que quelques semaines avant de découvrir cette nouvelle saison de Koh-Lanta, qui promet d’être plus palpitante que jamais !