Chris Evans : l’acteur prend la parole après sa mésaventure de la publication d’une photo très osée

Si vous regardez les différents réseaux sociaux comme Instagram ou encore Twitter, vous n’avez pas pu échapper à ce cliché. Il s’agissait en réalité d’une galerie qui mettait en avant plusieurs clichés réalisés par Chris Evans. Parmi eux, il y avait aussi une photo d’une partie intime et c’est sans doute celle de l’acteur. Rapidement, la story a été évincée de son compte Instagram, mais les fans ont eu le temps de la découvrir dans son intégralité. Chris Evans prend donc la parole après cette histoire, mais va-t-il présenter des excuses ?

Chris Evans choque un peu plus les internautes

Si au départ, les internautes étaient choqués à l’idée de découvrir cette photo très osée, ils ont été consternés lorsqu’ils ont constaté que Chris Evans n’avait pas l’intention apparemment de s’excuser. En effet, il n’a pas du tout évoqué cette polémique, le cliché, la story, la réaction des internautes… Il a seulement invité tout le monde à voter le 3 novembre prochain dans le cadre des élections présidentielles. Ces dernières sont primordiales pour les États-Unis, car certains veulent évincer Donald Trump qui serait donné perdant par tous les sondages.

Chris Evans affirme que désormais il a l’attention de tous les abonnés et du monde entier, il fait sans doute allusion à cette affaire de la photo osée .

. Les trois petits points en disent long, mais il ne présente pas d’excuses pour autant, il lance uniquement un appel au vote.

Chris Evans a toutefois pu recevoir le soutien d’un acteur de The Avengers à savoir Mark Ruffalo qui a également fait allusion à Donald Trump.

Il est impossible de savoir si l’acteur prendra à nouveau la parole pour s’exprimer un peu plus longuement, mais certains internautes n’ont pas apprécié son comportement. Certes, il a pu dévoiler par inadvertance un cliché, mais il aurait tout de même pu partager des excuses puisqu’il a tout de même bouleversé une bonne partie de la toile. Cet avis semble se dévoiler de plus en plus sur les réseaux sociaux surtout depuis son appel au vote.

Chris Evans addresses viral Instagram story in new tweet urging people to vote: “Now that I have your attention” pic.twitter.com/iYLW3RPrJg — Pop Crave (@PopCrave) September 15, 2020

Chris Evans épaulé par plusieurs célébrités

En parallèle de Mark Ruffalo, c’est Darcy Lewis que vous avez notamment pu découvrir dans Thor qui a pris la parole. Comme la photo s’est rapidement propagée sur le Web, même les célébrités ont eu l’occasion de la découvrir sous toutes les coutures. Elle a donc révélé que le respect du public pour la vie privée de l’acteur était vraiment incroyable au même titre que ses sentiments. Toutefois, l’actrice demande que le mode opératoire soit finalement aussi utilisé pour traiter les femmes lorsque ces situations concernent aussi la gent féminine. En effet, les internautes pensent que le sujet aurait été très différemment si une femme avait dévoilé ses parties intimes par inadvertance.

Now that I have your attention

🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️…. VOTE Nov 3rd!!! — Chris Evans (@ChrisEvans) September 15, 2020

En effet, de nombreuses femmes, notamment, à Hollywood ont pu constater que des photos privées avaient été dévoilées sur la toile. Vous vous souvenez sans doute des clichés de Bella Thorne ou encore de Jennifer Lawrence, et même de Zendaya. À chaque fois, l’humiliation était au rendez-vous et les femmes avaient été massivement pointées du doigt. Ce n’est pas forcément le cas de Chris Evans même si certains ont tout de même été bouleversés qu’une star de cette ampleur ne prenne pas un peu plus de précautions lorsqu’elle partage des clichés ou des vidéos.