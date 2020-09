Zendaya sacrée aux Emmy Awards : une victoire historique à plus d’un titre !

Malgré l’épidémie de coronavirus, la cérémonie des Emmy Awards a bien eu lieu dans la nuit de dimanche 20 septembre au lundi 21 septembre. Un dispositif exceptionnel a été mis en place pour assurer ce show d’exception, puisque les candidats nommés ont tous reçu une caméra chez eux afin qu’ils puissent assurer leur discours en cas de victoires.

Jimmy Kimmel était le présentateur de la cérémonie, lui qui se trouvait seul dans une grande salle de Los Angeles, seulement accompagné de Jennifer Aniston qui s’est chargée de faire quelques petites apparitions à ses côtés, elle qui était nommée dans la catégorie Meilleure actrice dans une série dramatique pour son rôle dans The Morning Show.

Une victoire historique pour Zendaya

Cette catégorie dans laquelle était nommée Jennifer Aniston était particulièrement prestigieuse cette année. Puisque nous y retrouvions également Zendaya (Euphoria), Olivia Colman (The Crown), Jodie Comer et Sandra Oh (Killing Eve) et Laura Linney (Ozark). Et c’est la jeune comédienne de 24 ans qui a remporté la récompense suprême. Et c’est avec énormément d’émotion qu’elle a accepté ce prix.

« Oh mon dieu… Je voudrais juste remercier les votants et toutes les autres femmes incroyables nommées dans cette catégorie. Je vous admire tellement. C’est fou, je suis au bord des larmes. Merci HBO et A24 pour votre soutien. Merci à ma famille et à mon équipe, et à l’incroyable équipe d’Euphoria. J’ai tellement de chance et je suis inspirée par vous tous »

Et on peut comprendre la joie de la comédienne puisqu’elle est la victorieuse la plus jeune de l’histoire des Emmy, elle qui n’a que 24 ans. Mieux encore, elle est seulement la seconde actrice afro-américaine a remporté un prix dans cette catégorie. Jusqu’à présent, seule Viola Davis, brillante dans la série How To Get Away With Murder avait réussi à convaincre les votants de la récompenser. Dans son vibrant discours, elle avait expliqué à l’époque que la seule différence entre les actrices blanches et les autres n’étaient aucunement le talent, mais les opportunités.

Un rôle exigent porté d’une main de maître par Zendaya

La jeune actrice incarne le rôle principal de la série proposée par HBO. Elle y incarne une jeune lycéenne (Ruth) qui revient d’un centre de désintoxication après avoir failli perdre la vie à cause d’une overdose. On suit son quotidien depuis qu’elle est de retour chez elle, sa rencontre avec celle qui deviendra sa nouvelle amie, et ses rapports avec les autres lycéens. La série a convaincu les téléspectateurs et la presse, heureux de voir un show original et exigent, porté par d’exemplaires comédiens, tenu par une mise en scène de haute volée et un scénario brillamment construit.

Surtout, Zendaya a prouvé tout l’étendue de son talent, elle dont la carrière est encore courte. C’est avec Disney Channel qu’elle est devenue mondialement célèbre alors qu’elle n’était qu’une adolescente. Elle était alors la star de Shake It Up, et cela lui a permis de se faire une place dans la cours des grands. Après une série de rôles dans des productions Disney, elle a fait un premier pas remarqué au cinéma dans la comédie musicale à succès The Greatest Showman. La chanson qu’elle partage avec Zac Efron (car elle chante aussi, et très bien) intitulé Rewrite the stars a été un succès à travers le monde, s’écoulant à plus de cinq millions d’exemplaires. Avant Euphoria, elle tenait également le premier rôle féminin du reboot de Spider Man, l’occasion pour elle de montrer une nouvelle fois sa capacité à s’imprégner de n’importe quel rôle.

Bientôt une saison 2 pour Euphoria

La première saison de la série a connu un tel succès que HBO a donné son feu vert pour la mise en place d’une deuxième saison. Et le script a déjà été écrit puisque le compte Twitter officiel de la série a partagé, le 11 mai dernier, une photo de la jeune actrice en train de le lire. La série a cependant pris du retard puisque la production a dû être arrêtée à cause du covid seulement quelques jours avant le début du tournage, à la mi-mars. On ignore encore quand elle pourra être diffusée, mais nous en entendrons certainement parler dans les semaines à venir, surtout suite à cette victoire historique.