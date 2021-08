Charlotte (Koh Lanta) : sa photo affole les fans qui deviennent complètement fous…

Si par le passé on a pu clairement voir que la candidate mythique de Koh Lanta, Charlotte, n’avait pas froid aux yeux, on peut de nouveau le constater ces jours-ci avec une nouvelle photo qui a pu faire vraiment beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, c’est le moins que l’on puisse dire. Pourtant, on aurait pu être en mesure de penser que la jeune femme allait arrêter de diffuser des photos aussi suggestives sur le web : après que l’émission ait été arrêtée sur TF1, on peut dire que le nombre d’abonnés de la jeune femme n’a pas beaucoup pu augmenter sur la toile.

Avec la crise sanitaire liée au coronavirus qui n’a connu aucun précédent, il se trouve par ailleurs que de plus en plus de français n’arrivent plus à joindre les deux bouts et préfèrent se concentrer alors sur bien d’autres sujets que ceux que l’on pourrait imaginer actuellement. En revanche, en ce qui concerne Charlotte, la jeune femme ne se prive pas pour pouvoir diffuser des photos complètement dingues où on peut alors la voir dans des endroits tous plus beaux les uns que les autres, pour le plaisir de vos yeux…

Et pourtant, ce n’est pas la seule candidate à faire parler d’elle sur le web : on se souvient notamment il y a plus d’un an maintenant d’une autre candidate assez mythique qui reste encore très présente sur les réseaux sociaux en la personne d’Inès Loucif. Les fans de Koh Lanta se sont précipités sur la jeune femme qui est alors devenue très populaire sur les réseaux sociaux…

Ces candidates de Koh Lanta osent tout et c’est très chaud…

On peut très clairement dire que la température n’a jamais été aussi chaude en ce moment avec les différentes candidates de l’émission Koh Lanta, même si cette année le mois d’août paraît plutôt difficile avec toute cette pluie dans certaines régions en France. En revanche, il vous suffit tout simplement de vous rendre sur certains profils de réseaux sociaux pour pouvoir constater qu’un peu de chaleur peut rapidement se trouver sur une belle photo.

On a pu le constater à plusieurs reprises avec des candidates mythiques de Koh Lanta comme par exemple Lola et Angélique qui ont pu récemment diffuser une photo assez dingue qui fait encore beaucoup parler d’elle dans la presse et sur le web. En effet, sur celle-ci, les deux jeunes femmes se trouvent de dos sans aucun haut, et avec une simple culotte comme vêtement.

Les internautes ont alors très vivement réagi : ils ne pensaient pas que les deux jeunes femmes allaient pouvoir proposer une photo aussi dingue, mais cela était clairement sans compter sur la décision ferme de Charlotte de Koh Lanta de diffuser, elle aussi, des photos qui vont pouvoir faire plaisir aux fans…

Charlotte va plus loin et partage un cliché très osé

C’est donc encore une fois sur les réseaux sociaux que Charlotte de Koh Lanta a tout simplement décidé de frapper un très gros coup sur la table avec une toute nouvelle photo assez dingue, c’est le moins que l’on puisse dire.

Mais en revanche, sur celle-ci, il ne faut pas penser que la jeune femme a terminé avec la diffusion des images et il se pourrait bien qu’elle décide de nouveau de partager son quotidien dans les semaines à venir.