Cécile Bois (Candice Renoir) : connaissez-vous la vie très mouvementée de son compagnon Jean-Pierre Michaël ?

Cécile Bois : elle vie la plus parfaite idylle avec son mari Jean-Pierre Michaël !

Alors que l’actrice Cécile Bois apparaît depuis déjà plusieurs années sur les écrans de France 2 dans la série à succès “Candice Renoir”, on a également pu la découvrir dans d’autres rôles à la télévision mais aussi au cinéma, comme dans “Tu vivras ma fille” en 2018. On peut dire que pour l’actrice de 48 ans, c’est une évolution de carrière inespérée et une très bonne surprise !

Mais peu de gens savent que son mari, Jean-Pierre Michaël, est également comédien ! Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux amoureux s’aiment à la folie. Ils sont en effet en couple depuis plus de quinze ans maintenant, mais est-ce dû au fait que Cécile Bois partage avec son compagnon la même passion ? Nul ne saurait le dire, mais on ne peut qu’admirer la longévité de leur couple, à l’heure où de nombreuses personnalités (et y compris françaises) ne connaissent que des relations amoureuses éphémères.

En effet, le domaine de la comédie est malheureusement reconnu pour être un nid pour les aventures d’un soir, consenties ou non comme on a pu le voir avec l’affaire Harvey Weinstein. Bien heureusement, Cécile Bois ne semble pas avoir été impliquée dans ces affaires et sa famille recomposée semble absolument parfaite ! Mais qui est réellement son mari Jean-Pierre Michaël ?

Qui est Jean-Pierre Michaël, le mari de l’actrice Cécile Bois ?

Si vous ne connaissez pas le nom de Jean-Pierre Michaël, vous l’avez en tout cas sans aucun doute déjà vu dans une série ou un film français ! En effet, ce comédien a fait ses preuves dans de nombreux rôles, comme par exemple dans la série “RIS police scientifique” où il incarne le rôle du chef du RIS en tant que Marc Venturi.

Mais on a également pu le voir dans plusieurs séries télévisées diffusées sur TF1 dans des rôles réguliers, comme « Joséphine, ange gardien » aux côtés de Mimi Mathy, “Camping Paradis” avec Laurent Ournac, ou encore “Diane, femme flic”. Autant dire qu’il n’est pas inconnu au bataillon pour les plus fervents admirateurs de séries françaises ! C’est d’ailleurs sur le tournage d’un épisode de “Joséphine, ange gardien” que le couple s’est formé…

Mais Jean-Pierre Michaël ne s’est pas limité aux plateaux de tournage de séries pour sa carrière d’acteur, et loin de là ! On a en effet pu le voir dans de nombreuses pièces de théâtre, où il excelle dans des rôles aussi divers que variés. Mais plus que tout, c’est dans un tout autre métier que l’on retrouve le mari de Cécile Bois, et qui fera son succès encore aujourd’hui y compris pour les amateurs de cinéma américain. A-t-il joué aux côtés d’acteurs internationaux reconnus dans le milieu cinématographique ? Et bien pas nécessairement, et pourtant vous avez probablement déjà vu un film hollywoodien avec la participation de Jean-Pierre Michaël.

“J’essaie de me rapprocher de leur personnalité, un peu comme un caméléon”

En effet, il s’avère que ce dernier n’est autre que la voix française de l’acteur Keanu Reeves dans les films de la saga Matrix ! Il a également prêté sa voix à d’autres acteurs anglophones, comme par exemple Michael Fassbender, Brad Pitt, ou encore Ben Affleck. Un métier qui tient à cœur au compagnon de Cécile Bois, comme il le souligne dans une interview accordée à Télé Loisirs récemment.

Le couple s’est finalement marié en 2016 pour officialiser leur union auprès de leurs proches et ont même eu deux enfants ensemble, autant dire que leur histoire d’amour n’est pas prête de s’arrêter !