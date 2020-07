Cécile Bois – Une famille recomposée avec à Jean-Pierre Michaël ! Elle en parle enfin !

Si vous êtes un adepte du petit écran, vous avez pu découvrir à plusieurs reprises Cécile Bois qui est donc une actrice de Candice Renoir. Très appréciée par les téléspectateurs, elle est aussi très présente sur les réseaux sociaux comme Instagram.

Elle a donc eu l’occasion de vous présenter son conjoint à savoir Jean-Pierre Michaël qui n’est pas forcément un acteur, mais un professionnel du doublage.

Un précédent mariage pour Jean-Pierre Michaël



Même s’il n’est pas très présent au cinéma ou sur le petit écran, il a toutefois une place de choix dans le monde du théâtre, il a donc pu prêter son profil pour Dom Juan ou encore Le Bourgeois Gentilhomme. Il a donc pu avoir des enfants avec un précédent mariage, il est le papa de deux filles et lorsqu’il a rejoint Cécile Bois, ils ont pu recomposer une belle famille. L’actrice a eu l’occasion de se confier concernant son couple.

Je ne sais pas si on a réussi. En tout cas, on n’a pas échoué…

Vous pouvez également le découvrir sur les réseaux sociaux, car il publie très régulièrement des clichés sur son compte Instagram. Il a également eu un petit rôle dans la série Candice Renoir, il a pris les commandes du personnage de Simon Ferrer, c’est le professeur de théâtre que vous avez pu découvrir. Finalement, ce rôle correspondait parfaitement à son quotidien, car il apprécie grandement cet univers.

Cécile Bois et Jean Pierre Michaël sont très proches et même complices que ce soit sur les plateaux ou en dehors .

. Ils partagent donc la même passion, cela a également pu les aider à fonder ce cocon si important.

Il a aussi été un soutien de taille lorsque Cécile Bois a été atteinte par le coronavirus puisqu’elle a officialisé la nouvelle dans une vidéo.

Elle souhaite également rendre hommage à celui qui partage sa vie depuis quelques années désormais.

On se connaît par cœur, il n’y a pas de pudeur, alors on gagne du temps. On sait jusqu’où on peut aller.

Candice Renoir, une série à succès pour France 2

Que ce soit sur les réseaux sociaux ou le petit écran le personnage incarné par Candice Renoir est très apprécié. Vous pouvez d’ailleurs la découvrir sur une plateforme de streaming, vous n’aurez aucune difficulté pour mettre la main sur les saisons de cette production qui a fait le bonheur de France Télévision. Certains auraient pu penser que le programme aurait été proposé alors que le confinement prend de l’ampleur. Les audiences étaient intéressantes lors des diffusions des inédits et la chaîne a procédé à plusieurs annulations à cause du Covid-19. Dans tous les cas, Cécile Bois n’hésite pas à porter la série à bout de bras et elle est souvent complimentée sur Instagram.

Celle qui partage la vie de Jean-Pierre Michaël depuis près de 15 ans ne manque pas une occasion pour remercier ses fans. Aujourd’hui, elle est bien sûr confinée comme une multitude de Français et elle tente aussi de se remettre de ce coronavirus qui a infecté son organisme. Ce n’est pas la seule personnalité visée, d’autres ont aussi été malades.