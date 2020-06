Catherine Laborde a caché sa maladie à ses collègues ! Ils crient au scandale !

Depuis le 11 juillet 1988, les français étaient heureux chaque semaine de découvrir Catherine Laborde annoncer les prévisions météo pour la journée du lendemain.

Lumineuse et souriante, elle s’est introduit dans le foyer de tous les français jusqu’en 2017. Le premier janvier de cette année, elle présente pour la dernière fois son bulletin météo. Émue aux larmes, visiblement bouleversée, elle conclut avec les français un chapitre majeur de sa vie. Et de la notre.

« Vous m’oublierez, moi non » disait-elle, sans se douter qu’elle sera à jamais considérée comme une des personnalités publiques préférées des français.

Catherine Laborde pudique, elle cache sa maladie à ses amis

Presque deux ans après sa dernière présentation météo, elle annonce (en octobre 2018) être atteinte de la maladie de Parkinson. Il s’agit d’une maladie neurologique chronique dégénérative (cela se traduit par la perte progressive des neurones) qui affecte le système nerveux central.

Elle expliquait que ce mal qui la ronge l’empêche de faire du vélo, de porter des talons et même parfois d’écrire.

Trois mois plus tard, la presse révèle qu’il s’agit en réalité d’une démence à corps de Lewy, une démence neurodégénérative dont les symptômes sont similaires à la maladie de Parkinson mais aussi à la maladie d’Alzheimer.

Seule la famille de Catherine Laborde était au courant

Ses amis et collègues de TF1 n’avaient pas été tenus au courant par Catherine Laborde au sujet de son état de santé. Comme tous les autres citoyens français, c’est dans la presse qu’ils l’ont appris.

Evelyne Dhéliat, sa collègue à la présentation de la météo, avouait à Télé Loisirs avoir été en état de choc lorsqu’elle a appris la nouvelle. Elle expliquait qu’elle s’était revues plusieurs fois après sa retraite, qu’elles avaient dîné plusieurs fois ensemble, mais qu’elle n’avait jamais rien dit, tout comme son mari. Pour elle, c’est certainement une manière de se protéger.

Dans les colonnes du même magasine, Catherine Laborde confiait que la révélation sur son état de santé n’avait aucunement fragilisé ses liens avec ses anciens collègues, elle est toujours en contact avec eux et considère TF1 comme une grande famille à la solidarité très forte et présente.

Harry Roselmack envoie de jolis mots à Catherine Laborde

Catherine Laborde ne manque pas de complimenter son amie Evelyne Dhéliat, disant d’elle qu’elle est magnifique et qu’elle ne semble pas vieillir. Mais elle peut aussi compter sur un autre soutien, celui du présentateur de 7 à 8.

Elle confie en effet que Harry Roselmak prend de son temps pour lui écrire des mots, signe que la solidarité entre collègue de la première chaîne d’Europe semble en effet très forte.

Catherine Laborde rêve de remonter sur scène

Si pour certains Catherine Laborde n’a officié qu’en tant que présentatrice météo, elle a pourtant un CV bien plus large. Elle a tourné dans pas moins de six films pour le cinéma (dont Voyage en Grande Tartarie en 1974 et Casting en 1982) et s’est surtout épanouie sur les planches.

En 2016, elle était en tête d’affiche de Il était une fable. Elle y interprétait des fables de La fontaine et aimerait réellement fouler à nouveau les planches d’un théâtre. Elle ose rêver que sa maladie ne sera pas un frein et ne peut l’envisager comme tel.

Pour que son rêve devienne un jour réalité, elle dit mettre toutes les chances de son côté, à l’aide d’un traitement spécifique qui vise à réduire ses tremblements. Elle explique que sa maladie la pousse à vivre comme sur des montagnes russes, avec des jours difficiles et des jours au contraire bien plus paisibles.

Une chose est sure, celle qui a aussi officié en tant que chroniqueuse autour de la table de Touche pas à mon poste aimerait retrouver un public sur scène et celui-ci lui rendra certainement la pareille. Car elle aura fait partie du quotidien des français pendant presque trente ans, leur annonçant la pluie, le beau temps, l’orage ou la grêle.

Et qu’elle se rassure une dernière fois. Contrairement à ce qu’elle annonçait lors de son dernier bulletin météo, les français ne l’oublieront pas, pas plus qu’elle assure ne pas nous oublier. On espère la voir très vite fouler les planches d’un théâtre et connaître chaque soir l’ovation qu’elle mérite. Ses anciens collègues de TF1 feront à coup sûr partis du public.