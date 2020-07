Booba utilise l’image de George Floyd pour sa nouvelle chanson : les internautes sont scandalisés

Booba signe son grand retour avec la chanson Dolce Vita. Un retour en grâce pour les fans du rappeur, heureux de le voir revenir avec une chanson d’été, idéale pour passer des nuits chaudes et longues en musique.

Mais Booba sait comment faire le buzz, et pour accompagner Dolce Vita, il a utilisé l’image de George Floyd. L’afro-américain est en effet sur la jaquette d’une chanson qui n’a finalement rien à voir avec le Black Lives Matter. Un choc pour les internautes, indignés par ce choix qu’ils considèrent opportuniste.

Le Black Lives Matter, c’est quoi ?

Si vous êtes passés à côté du Black Lives Matter, on vous explique ici de quoi il en retourne. Au mois de juin, un homme afro-américain de 45 ans, dénommé George Floyd, a été assassiné par quatre policiers blancs américains.

Ce qui ne devait être qu’un contrôle routinier s’est transformé en cauchemar pour George, mis au sol alors qu’il n’objectait pas, et n’avait aucun comportement violent justifiant une telle interpellation. Il sera mis au sol par un policier, écrasé au sol au niveau de la nuque par le genou de son bureau, pendant plus de huit minutes.

George Floyd supplie son agresseur, indique qu’il ne peut plus respirer. Et il ne respirera plus puisqu’il sera froidement assassiné.

Dans l’incapacité de pouvoir agir (les autres policiers empêchent les passants de se rapprocher) les témoins de la scène filment, et les vidéos se retrouvent sur les réseaux sociaux, provoquant une indignation nationale et mondiale.

Un hashtag et des revendications !

Très vite, un hashtag devient viral : Black Lives Matter (les vies des personnes noires comptent). Les américains se retrouvent dans les rues, manifestent pour leur droit, leur droit de vivre et de ne pas être tué à cause de leur couleur de peau, dans un pays encore trop gangréné par le racisme.

Les policiers seront finalement virés et incarcérés, en attente de leur jugement prochain. Mais cela ne serait peut-être pas arrivé sans la pression exercée par les citoyens, et les stars américaines, tout aussi choquées par ce traitement inhumain et ce racisme.

En 2020, des personnes afro-américaines craignent encore pour leur vie et George Floyd a tragiquement rappelé qu’il n’existe pas encore une parfaite égalité entre les personnes blanches et les personnes de couleur.

Booba sort Dolce Vita : les internautes crient au scandale !

On imagine que Booba savait pertinemment que le choix d’utiliser George Floyd pour la jaquette de sa nouvelle chanson allait faire parler. Mais encore aurait-il fallu que sa chanson soit un hymne à la tolérance, à l’anti-racisme, ou à George Floyd lui-même. Il n’en sera rien. Deux petites lignes seulement rappellent l’histoire, lui qui chante « Un négro de plus est un négro de trop« .

C’est bien maigre pour une chanson estivale que les internautes disent être une zumba qui utilise l’image de George Floyd dans le seul but de provoquer le buzz. Et ils n’ont pas manqué de montrer leur indignation sur les réseaux sociaux avec des milliers de tweets.

« Il utilise la mort de George Floyd pour faire un son d’été… Aucun rapport avec les paroles, mise à part 2 pauvres lignes. Il devrait sérieusement avoir honte, ce sale opportuniste » ; « Booba il a mis l’image de George Floyd alors qu’il fait aucune référence aux violences ou à la condition des noirs dans son son, juste de la zumba. Ça me bute comme ça n’a rien à voir » pouvons-nous notamment lire sur Twitter.

booba il a fait une dinguerie en sah il utilise la photo de george floyd pour la cover de sa zumba pour l’été qui n’a rien à voir avec lui — abDelorean 🪐 (@ABDelorean) July 13, 2020

Par contre, Booba qui réutilise la photo de George Floyd pour son nouveau son, c'est clairement honteux. Le pire c'est qu'il sait très bien comment ça marche, qu'en faisant ça, ça va faire parler. Voilà pourquoi il l'a fait. Il y en a qui n'ont aucune morale. pic.twitter.com/SorhMfkXW8 — Sia™ (@cilsteplait) July 14, 2020

Mais attendez pourquoi il mets la photo de george Floyd sur sa cover alors que c'est même pas un hommage et personne réagis ? — kevin🇨🇩☝🏽 (@vinkeyy__) July 14, 2020

Le succès déjà au rendez-vous !

Le buzz aidant, la chanson est déjà un gros succès. Publiée cette nuit sur Youtube, la vidéo accumule déjà plus de 300 000 vues. Ils sont plus de 40 000 à avoir posé un pouce vers le haut, contre 2000 pour le pouce vers le bas.

On vous laisse découvrir la vidéo ci-dessous pour vous faire votre propre avis, mais les réactions sont en tout cas unanimes sur Twitter. Booba, habitué au buzz, ne devrait pas tarder à réagir pour expliquer ce curieux choix qui n’est pas du goût des internautes.