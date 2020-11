Booba : il se lance dans une collaboration inattendue avec Puma et ses fans sont complètement sous le choc !

Après avoir quitté sa collaboration avec la marque de vêtements Unkut et après quelques mois après avoir lancé sa propre de marque de vêtements DCNTD, absolument personne ne s’attendait à voir le rappeur Booba collaborer avec Puma.

Booba devient la nouvelle icône de Puma contre toute attente !

En effet, les artistes aujourd’hui sont davantage habitués à collaborer avec les marques leaders du domaine que sont Nike et Adidas. C’est le mercredi 4 octobre que Booba avait diffusé un spot publicitaire qui a rendu fou ses fans : il était habillé avec des vêtements de la marque Puma ! Les fans se sont empressés de réagir et on a dès lors pu voir de nombreuses réactions à ce sujet sur les réseaux sociaux. Mais dans son dernier post Instagram, Booba revient officiellement sur sa collaboration en portant une veste, une casquette, et un pantalon de la marque Puma.



Avec le haut de sa veste ouverte laissant voir ses muscles, nul doute que certains des fans de Booba ont dû apprécier de voir que le rappeur s’affichait de la sorte. Mais on ne connaît en revanche que très peu de détails concernant la collaboration de Booba avec la marque Puma : s’agit-il d’une simple collection qu’il va travailler avec la marque ou doit-on s’attendre à une collaboration à long terme ? Les dés sont jetés et nombreux sont ceux qui aimeraient voir celui que l’on surnomme le “Duc de Boulogne” chuter avec cette collaboration. En effet, bien que les premiers commentaires de ses fans soient plutôt élogieux concernant cette collaboration, on imagine que certains artistes ne vont pas apprécier. A travers cette collaboration, Puma espère bien reprendre les devants et montrer que face à Nike et Adidas, ils sont encore et toujours dans la course. Doit-on s’attendre à voir à l’avenir de nouveaux artistes collaborer avec Puma prochainement ?

Voir cette publication sur Instagram La Pumance 20/21 @pumafrance @puma #ForAllTime 🏴‍☠️ Une publication partagée par boobaofficial (@boobaofficial) le 1 Nov. 2020 à 9 :19 PST

Booba fait encore parler de lui et devrait arriver avec un prochain album !

C’est il y a tout juste quelques jours que l’on avait déjà pu voir l’arrivée d’un nouveau titre sur les plateformes de streaming : le morceau 5G. Disponible notamment sur Spotify, Apple Music, et Deezer, l’artiste Booba annonce avec ce titre l’arrivée de son prochain album que l’on devrait avoir la chance d’écouter très prochainement. En effet, le rappeur s’est fait plutôt rare dans la musique ces derniers temps, bien qu’il soit très présent sur les réseaux sociaux et sur quelques singles que l’on a pu découvrir ces derniers mois.

En revanche, concernant son morceau 5G, l’artiste attire l’attention car ce morceau fait suite à deux morceaux, 3G et bien évidemment 4G, où Booba était plus déterminé que jamais et affirmait que rien ne pouvait l’arrêter et même la 3G ou la 4G. Mais en revanche, sur le morceau 5G, le rappeur annonce que la technologie pourrait bel et bien mettre un arrêt à sa carrière : faut-il y voir une simple image, un questionnement, ou doit-on réellement s’attendre à voir la fin de la carrière de Booba ?

Quoi qu’il en soit, cette annonce a fait l’effet d’une bombe et nombreux sont les rappeurs d’aujourd’hui qui souhaiteraient prendre la place de Booba aujourd’hui ! En effet, bien qu’il soit aujourd’hui très critiqué par certains fans de rap, il reste encore très suivi et il est indéniable de reconnaître le succès qu’il a connu dans sa carrière.