Booba : gros clash sur les réseaux avec Barack Adama, un membre de Sexion d’Assaut

La Fouine, Kaaris et de nombreux rappeurs ont dû se frotter au Duc de Boulogne. Booba revient donc avec un nouveau clash alors qu’il s’est aussi attaqué il y a quelques semaines à Maître Gims. Le rappeur a tendance à critiquer sans aucun filet et sur les réseaux sociaux, il n’hésite pas à partager son avis. De ce fait, il a posté une photo et il a surtout affiché son avis avec quelques émojis.

Booba tacle Barack Adama et la Sexion d’Assaut

Booba souhaite donc bon courage à tout le monde notamment avec le « roi sans tête. On attend avec impatience les 16 meuz de Masqua, Black Aime et Barackadabra ». Pourquoi le Duc de Boulogne a-t-il cette réaction ? Il est important de noter que Booba semble avoir une dent contre Gims, toute la Sexion d’Assaut en prend donc pour son grade dans ce post.

Il faut savoir que Gims a dévoilé un documentaire il y a quelques jours sur Netflix et il a également partagé son dernier opus .

. Normalement, il devrait être au rendez-vous en novembre prochain pour son album.

Booba a donc décidé de réagir à l’actualité, mais il s’est attiré les foudres d’un membre de la Sexion d’Assaut.

En effet, Barack Adama n’a pas hésité à lui répondre et le clash a été lancé en quelques secondes. Il est forcément insultant dans son message, mais il précise que Booba était autrefois une légende. Il va sans doute finir comme « cette cougar de JoeyStarr, aigri, seul et pas respectable ». Le membre de la Sexion d’Assaut s’attaque au passage au rappeur de NTM.

Réponse violente de Barack Adama, le clash est lancé !

Il précise qu’il devra préparer ses meilleurs playbacks pour les prochains hits et il attend également une très belle réponse. Il voudrait donc un peu de buzz et il signe notamment avec le surnom donné par Booba. Désormais, les fans qui ne manquent pas une seule miette de cette affaire attendent l’acte 3, celle où Booba répondra avec, sans doute, la même violence puisqu’il est tout de même insulté.

Vous vous souvenez sans doute du clash avec La Fouine qui avait alimenté la presse people pendant de nombreuses semaines. Des images avaient même filmé une agression. Dans tous les cas, les clashs représentent aussi le fonds de commerce de certains artistes, cela permet aussi de créer le buzz et donc de gagner en visibilité. Le Duc de Boulogne va-t-t-il apprécier la réponse ?