BLACKPINK en duo avec Selena Gomez : les fans d’Ariana Grande l’insultent sur Twitter

Il y a quelques jours, le groupe de kpop BLACKPINK annonçait une future chanson début août en collaboration avec un artiste dont elles n’ont pas révélé l’identité. Les spéculations allaient bon train et de nombreux chanteurs ou chanteuses ont été cités par les internautes.

Finalement, il semblerait que l’artiste en question soit la chanteuse Selena Gomez. Un article coréen l’a annoncé, et Twitter est devenu fou suite à cette annonce. Mais les fans d’Ariana Grande, eux, sont extrêmement déçus par cette nouvelle (qui n’a rien d’officielle) et n’ont pas manqué de le faire savoir.

Ariana Grande & BLACKPINK : la collaboration rêvée n’était qu’un fantasme ?

Lorsque le groupe coréen a annoncé cette future collaboration, plusieurs noms sont ressortis sur les réseaux sociaux. On parlait de Charlie Puth, Shawn Mendes ou encore Halsey, qui avait déjà collaboré avec un groupe coréen, les très connus BTS.

Mais c’est le nom d’Ariana Grande qui est le plus ressorti, elle qui avait aimé une photo sur Instagram de l’annonce de cette future chanson. Il n’en fallait pas plus pour les fans pour fantasmer cette collaboration, eux qui étaient certains que c’était leur idole qui se retrouverait sur le futur album de BLACKPINK, prévu pour octobre 2020.

Mais il semblerait aujourd’hui que la jeune femme ne soit pas l’heureuse élue, et que Selena Gomez soit en réalité celle qui a accordé sa voix à celles des membres du groupe.

Un article coréen lance la rumeur

C’est un article coréen qui a annoncé la nouvelle. Les journalistes ont tenté de percé à jour le mystère derrière cette collaboration, et la seule information qu’ils ont pu obtenir de YG Intertainment (le label du groupe) a été la suivante : » Il est difficile de confirmer un duo entre BLACKPINK et Selena Gomez, nous demandons aux fans d’attendre l’annonce officielle « .

Or, quand les premières rumeurs de collaboration entre le groupe et Lady Gaga ont commencé à s’intensifier, le label avait écrit exactement la même chose. La suite, on la connait : la chanson Sour Candy est sortie, issue du dernier album de Lady Gaga.

YG Entertainment announced that it was difficult to confirm the collaboration between the group @BlackPink and American singer and actor @SelenaGomez asked everyone to wait for the official announcement. THEY SAID THE SAME THING WITH THE BLACKPINK X LADY GAGA RUMORS 🚨👀 pic.twitter.com/GWtf4Zlhbd — SG Chart Update (@SGChartUpdate) July 28, 2020

People are either crying or jumping of happiness, there’s no in between.

A reminder that the @selenagomez x @BLACPINK collab hasn’t been confirmed. pic.twitter.com/ZMmIgW3arT — SG Chart Update (@SGChartUpdate) July 28, 2020

Les fans de Selena Gomez cherchent des indices

A partir de ce moment-là, les fans de la chanteuse américaine ont cherché sur internet les indices qui leur ont échappé par le passé, et ils en ont trouvé un certain nombre.

Il y a d’abord l’artiste Petra Collins qui entre en jeu. La jeune femme a collaboré à plusieurs reprises avec Selena Gomez (elle a notamment réalisé le clip de Fetish). Récemment, elle a photographié un membre du groupe BLACKPINK et Selena Gomez a aimé cette photo. Ensuite, pour l’anniversaire de la chanteuse de Bad Liar, elle a teasé un futur projet top secret, expliquant qu’elle avait hâte et qu’elle était très excitée.

Sur une playlist Spotify créée par Selena Gomez, on retrouve la chanson Kill This Love de BLACKPINK, tandis que les quatre jeunes femmes ont partagé une vidéo d’un photoshoot où elles écoutent Good for You de Selena Gomez.

.@BLACKPINK listening to “Good For You” by @selenagomez in a magazine cover shoot 💗 pic.twitter.com/3b8MDfKlLj — SG Chart Update (@SGChartUpdate) July 28, 2020

Les fans ont trouvé des indices, il ne reste plus qu’à savoir si ceux-ci représentent la réalité ou non.

Les fans d’Ariana Grande s’en prennent à Selena Gomez

Sur Twitter, les communautés de fans s’affrontent et les débats ne sont généralement pas des plus polis. Chaque utilisateur cherche à montrer que son idole est meilleure que les autres et n’hésite pas pour cela à critiquer et insulter les autres chanteuses du milieu.

Les fans de Selena Gomez s’affrontent généralement à ceux d’Ariana Grande, et l’annonce de cette rumeur n’a pas arrangé leur relation hostile. Les » Arianators » sont en effet extrêmement déçus, bien que rien ne soit encore officiel. Ils étaient persuadés que leur chanteuse préférée partagerait un duo avec le groupe coréen et ont fait savoir toute leur colère, espérant par exemple que la chanson fasse un flop dans le monde.

Respect other artists #BLINKS. Learn to appreacite the opportunity given to @BLACKPINK. Even if they are working with other artists that not suit your musical preference, you do not have the right to throw hatred to them. Let's support Selena Gomez & wait for future announcement. pic.twitter.com/sTixYe41qy — BLACKPINK Worldwide #HYLT (@BLACKPINK_WW) July 28, 2020

C’est mal parti pour : BLACKPINK et Selena Gomez font partis des chanteuses actuelles qui vendent le plus de disques dans le monde entier, et la jeune américaine est la chanteuse de sa génération à s’exporter le mieux à l’étranger. Si cette collaboration est véridique, on risque d’avoir un des plus gros tubes de l’année 2020.