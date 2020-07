Aya Nakamura : Record mondiale avec 13 millions d’auditeurs par mois pour une artiste francophone !

Vous pensez sans doute que vos artistes préférés sont à la première place, mais la réalité est bien différente. En effet, sur Spotify, l’application de streaming pour la musique, c’est Aya Nakamura qui détient la première position avec exactement 13 113 502 auditeurs tous les mois. C’est une véritable prouesse pour la chanteuse qui vient de sortir un single avec un clip, elle propose même à Camille Lellouche un rôle. Cette humoriste profite de son succès notamment optimisé pendant le confinement pour gagner un peu de visibilité. Comme une grande majorité des Français l’apprécient, la chanteuse ne pouvait pas se passer d’elle. Il suffit de regarder l’extrait avec le « dauphin » pour être immédiatement sous le charme.

«Jolie Nana», le nouveau tube d’Aya Nakamura, a été écouté 10 millions de fois en 3 jours

👉 https://t.co/C5IjG1xg1J pic.twitter.com/3OLM3VF0WL — Le Parisien (@le_Parisien) July 20, 2020

Aya Nakamura, l’artiste la plus écoutée dans le monde

Lorsqu’elle a dévoilé son premier titre, les spécialistes ont eu quelques difficultés notamment pour comprendre les raisons de son succès. Pour l’ancienne génération, les mots sont incompréhensibles, mais pour la nouvelle, le titre est parfait. Il reprend les termes employés et ils ont une chanson qui leur appartient. Ils peuvent ainsi se reconnaître dans les chansons d’Aya Nakamura. Cette dernière est donc la chanteuse la plus écoutée sur Spotify dans le monde entier. Elle s’offre ainsi le luxe de devancer Booba, mais également PNL et même Jul.

Il suffit de comparer les statistiques comme Le Mouv a pu le faire notamment pour comprendre l’ampleur de son succès .

. Aya Nakamura rassemble près de 13 millions d’auditeurs tous les mois contre 3.3 millions pour Jul, 2.3 millions pour Booba et 2 millions pour PNL.

Vous retrouvez désormais l’artiste sur les réseaux sociaux et notamment Twitter ainsi que sur Instagram.

💀 EH BHEEE !!Merci à vous pour tout ça 💕 https://t.co/UYhsHh80Tl — Aya Nakamura (@AyaNakamuraa) July 20, 2020

La chanteuse a forcément offert une petite réaction à l’ensemble de ses fans face à cette prouesse incroyable réalisée sur Spotify. Vous n’aurez donc aucune difficulté pour dénicher le titre le plus écouté de la jeune femme. Vous serez aussi invité à écouter son dernier titre qui se passe dans un salon de coiffure. En effet, l’histoire est simple, elle attend toujours que son homme soit attentionné, mais elle enchaîne malheureusement les déceptions. Aya Nakamura offre alors un cri du coeur pour trouver un compagnon de route.

Aya Nakamura multiplie les vues pour son dernier clip

Comme la chanteuse est la plus écoutée, il n’est pas surprenant que les chiffres pour son dernier single soient aussi importants. En effet, « Jolie Nana » a été dévoilé le 17 juillet dernier, il a notamment été relayé sur toutes les plateformes, Camille Lellouche a même partagé quelques extraits via ses stories. Si vous suivez l’humoriste, vous avez sans doute pu constater que des photos d’elle et Aya avaient circulé, cela annonçait donc un projet à savoir le clip de cette chanson. Celle-ci s’offre plus de 4 millions de vues en seulement quelques jours.

Il y a de grandes chances pour que le titre d’Aya Nakamura devienne le tube de l’été que vous ne pourrez pas manquer sur la plage. Il suffit de l’écouter une seule fois pour que le refrain vienne envahir votre cerveau pour ne plus jamais vous quitter. Le Parisien a même donné une information très intéressante, car avec ce titre proposé notamment sur la plateforme Spotify, Aya Nakamura réalise son meilleur démarrage depuis son titre Djadja qui a traversé les frontières. Le titre a donc été écouté plus de 10 millions de fois, un véritable record pour la chanteuse.