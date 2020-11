Angélique de Koh Lanta est transformé pour le culturisme, les photos sont choquantes

Les transformations physiques sont souvent impressionnantes notamment pour les personnes qui se lancent dans la musculation, le crossfit ou encore le culturisme. Bien sûr, cela demande un respect de certaines consignes que ce soit pour l’alimentation, l’entraînement et l’hygiène de vie. Vous ne pourrez clairement pas avoir le corps d’Angélique de Koh Lanta en un claquement de doigts.

Angélique se consacre à sa passion à savoir le fitness

Vous avez notamment pu découvrir Angélique en 2019 dans Koh Lanta la guerre des chefs, elle a aussi participé aux Anges de la télé-réalité, mais celle qui gérait une pizzeria a décidé de changer son quotidien et surtout son corps. En effet, alors qu’elle participait à un nouveau concours de culturisme, les internautes ont pu la découvrir avec ce corps assez incroyable.

Angélique était donc à la Coupe de France IFBB GP en région Occitanie .

. Les photos sont vraiment incroyables puisque ses muscles sont bien dessinés et elle a su développer son corps de manière harmonieuse.

Chez les bodybuilders, la transformation physique est souvent extraordinaire et même spectaculaire dans certains cas de figure.

Angélique qui était autrefois une aventurière à Koh Lanta a pu atteindre la 5e place de ce concours. Elle a même partagé quelques informations concernant son expérience. Elle a donc apprécié ce moment même si elle estime qu’elle manquait tout de même de sèche. Il s’agit d’un concept très apprécié par les adeptes de la musculation. Il consiste à avoir le moins de gras pour que les muscles soient considérablement mis en valeur.

Un avant/après assez spectaculaire pour Angélique

Pour les deux photos, vous avez bien sûr un changement au niveau de la carnation de la peau puisque les bodybuilders ont tendance à forcer sur le bronzage et sur l’huile pour que toutes les parties soient mises en valeur lors des concours. Celle qui a opté pour un maillot de bain, deux pièces avec de nombreuses strass pose donc fièrement avec une petite coupe, le fruit de son investissement. Il faut savoir que le culturisme demande des sacrifices, mais il est souvent pointé du doigt à cause de certaines pratiques liées à l’ingestion de diverses poudres et autres dopants.



Il est important de préciser que certains peuvent obtenir des corps aussi incroyables de manière naturelle. Il faut alors redoubler d’efforts au niveau de l’alimentation et de l’entraînement. Si vous souhaitez obtenir le corps d’Angélique de Koh Lanta, vous devrez forcément être accompagné par un coach sportif et un nutritionniste, car il faut clairement avoir un plan pour atteindre ce niveau.