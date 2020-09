Angèle : les graves accusations contre son frère Roméo Elvis font polémique sur les réseaux sociaux !

Roméo Elvis : les langues se délient sur les réseaux sociaux avec le hashtag #balancetonrappeur !

Les langues se délient de plus en plus sur les réseaux sociaux ou les victimes n’ont maintenant plus peur de parler de leurs agressions, comme on a pu le voir encore ces tous derniers jours avec le rappeur français Moha La Squale, contre qui des accusations très graves ont été portées. Il faut dire que si les informations sont bel et bien confirmées, les victimes sont nombreuses et cela n’était qu’une question de temps avant d’apprendre la triste réalité. Un hashtag #BoycottMohalasquale a même été propulsé dans les tendances sur Twitter pour boycotter le rappeur.

Pas besoin de boycotter Moha la Squale si tu l'écoutait déjà pas avant #boycottmohalasquale pic.twitter.com/hqeiSk8NVU — Phokiss (@Phokiss1) September 8, 2020

Un hashtag tourné à la dérision pour les détracteurs de l’artiste qui n’apprécient pas les textes de ses chansons. Mais cela a provoqué également l’arrivée d’un autre hashtag dans les tendances de Twitter dès hier après-midi : #balancetonrappeur. On imagine qu’à travers ce dernier de nombreuses victimes de rappeurs vont trouver l’occasion rêvée de s’exprimer enfin sur les violences ou les agressions qu’elles ont pu subir par le passé. Une triste nouvelle pour les amateurs de rap qui voient encore et toujours l’image de ce genre musical tant dénigré dans les médias français généralistes : cela ne va-t-il pas égratigner encore un peu l’image du rap en France ?

Quoi qu’il en soit, cette tendance aura en tout cas eu le mérite de dénoncer un autre artiste : Roméo Elvis, qui part la même occasion est le frère de la chanteuse belge à succès Angèle. Un véritable comble, quand on se rappelle que cette dernière s’est fait connaître du grand public avec sa chanson Balance ton quoi ! Certains s’en sont d’ailleurs amusé et on rebaptisé la chanson Balance ton frère.

Roméo Elvis a-t-il agressé une jeune femme ?

C’est encore une fois sur le réseau social Instagram que la polémique a pris feu. Une jeune femme a publié dans sa story un message disant qu’elle avait alors été agressé par le rappeur Roméo Elvis, alors même que la compagne de ce dernier annonçait avoir été violentée par le rappeur Moha La Squale dans le passé. La jeune femme qui porte les accusations sur le frère de la chanteuse ira même plus loin en diffusant un extrait d’une discussion qu’elle aurait eu sur les réseaux sociaux avec l’artiste belge.

🚨 Roméo Elvis à son tour accusé d'agression sexuelle… Tout juste après que sa copine ai relayé des accusations sur Moha La Squale ! pic.twitter.com/chfOBRpL5O — Rapmedia (@Rapmediadivers) September 8, 2020

Sur la capture d’écran qu’elle a diffusé sur Instagram, bien que les détails soit peu nombreux, si celle-ci n’a pas été montée de toutes pièces c’est un véritable coup dur pour Roméo Elvis. Néanmoins, le rappeur s’excuse dans son message et explique qu’il laisse la victime libre de rendre son récit public ou non.

Désormais, les fans de l’artiste attendent avec une grande impatience la réaction d’Angèle face à ces graves accusations, mais également la réaction de Roméo Elvis lui même. Le chanteur à succès acceptera-t-il de reconnaître les faits, prépare-t-il sa défense, ou a-t-il tout simplement prévu d’ignorer les accusations qui lui sont portées ? Nous devrions quoi qu’il arrive en savoir plus dans les jours à venir… Enfin, la marque Lacoste devrait possiblement communiquer sur le sujet. En effet, la marque au crocodile dispose d’un partenariat à la fois avec Roméo Elvis et Moha La Squale. Mais les derniers rebondissements dans l’actualité pourraient mettre en péril