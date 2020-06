Amel Bent : une photo dévoile son impressionnante perte de poids !

Amel Bent est une chanteuse à succès et elle possède plusieurs cordes à son arc. Elle a notamment été coach dans The Voice cette année et elle a partagé ses talents pour encadrer des chanteurs et des chanteuses. Si certaines rumeurs annonçaient des tensions dans les coulisses entre les professionnels, la saison s’est achevée avec une bonne nouvelle à savoir la victoire pour Abi. Vous avez peut-être constaté lors du direct que la jeune femme a perdu du poids pendant le confinement.

Amel Bent fait le plein d’abdos pour l’été

Le Summer Body est toujours au centre des attentions des femmes, certaines voudraient absolument avoir des courbes extraordinaires pour se prélasser sur le sable chaud. Amel Bent pourrait alors inspirer plusieurs d’entre vous, car elle montre qu’il est toujours possible de se délester de quelques kilos sans forcément adopter une hygiène de vie incroyable. Vous pourrez peut-être avoir des abdos comme la chanteuse.

Alors que la jeune femme participait à un Live avec Jarry, elle avait fait part de quelques informations sympathiques .

. Amel Bent a révélé qu’elle pourrait finalement participer aux défilés de Victoria Secret grâce à sa nouvelle silhouette.

Elle sort du confinement avec tout de même 7 kilos en moins et elle a pu afficher sa très belle silhouette sur son compte Instagram.

Si certaines femmes sont passées du 40 au 42 au cours du confinement, d’autres ont pu en profiter pour effectuer un rééquilibrage alimentaire.

Il n’est pas toujours facile de perdre du poids, il faut revoir son hygiène de vie, son alimentaire et adopter une activité physique. Il est alors possible d’être accompagné au cours de toutes les étapes afin d’avoir une ligne de conduite précise et de qualité.

La recette d’Amel Bent pour mincir

Si vous parcourez son compte Instagram, vous pourrez réellement constater un changement au niveau du corps d’Amel Bent puisqu’elle a vraiment fondu comme neige au soleil. Si certains pensent qu’il s’agit d’un problème de santé, c’est faux ! Elle a seulement utilisé le confinement à bon escient pour avoir une silhouette un peu plus amincie. Elle a donc profité du temps pour cuisiner et certaines recettes healthy sont toujours beaucoup plus réjouissantes que le fast food. Selon Amel Bent, c’est beaucoup plus sain et elle a également intégré dans ses repas de nombreux fruits et beaucoup de légumes.

Si vous avez à contrario pris du poids pendant le confinement, vous pouvez toujours profiter des prochaines vacances d’été pour tenter de perdre les kilos. Il est toujours désagréable de se sentir mal dans son corps, cela est d’ailleurs valable pour les femmes et les hommes. Dans tous les cas, Amel Bent âgée de 34 ans a trouvé la clé pour avoir un tel corps et nous la félicitons !