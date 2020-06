Amel Bent, dévastée : son mari Patrick Antonelli pourrait retourner en prison dès le 8 juillet…

La belle Amel Bent est dans la tourmente et on peut la comprendre. Son mari, Patrick Antonelli, est en cours de jugement et ça ne se passe pas bien du tout.

Amel Bent est mariée avec Patrick Antonelli depuis 2015. Ils sont très amoureux mais leur couple est dans la tourmente pour une sombre affaire de fraude.

Pour rappel, l’homme d’affaire est jugé pour corruption et blanchiment dans une affaire de faux permis de conduire à la préfecture des Hauts-de-Seine. Il aurait donc délivré des faux permis de conduire moyennant finances de la part de sa clientèle composée d’anonymes et de stars. Patrick Antonelli aurait donc récolté plusieurs centaines de milliers d’euros avec cette fraude.

Amel Bent : son mari a déjà été en prison, elle ne veut plus revivre ça

Il avait déjà passé quatre mois sous les verrous en détention provisoire en 2016, pour la même affaire. Amel Bent était dévastée et a très mal vécu cette période… qu’elle va peut-être devoir revivre. Elle avait déjà expliqué qu’elle s’était sentie mal car elle était loin de son époux et parce que les gens parlaient mal d’elle pour une autre raison que sa musique.

« Je me suis sentie abîmée par quelque chose qui était hors de contrôle. Je souffrais, je me sentais jugée » avait-elle raconté à Télé 7 Jours. Sa fille était encore bébé puisqu’elle venait de naître et elle devait gérer seule sa maternité ainsi que son angoisse pour son mari. La chanteuse devait aller « dans des endroits où » elle n’avait « pas envie d’être ».

Aujourd’hui maman de deux petites filles issues de son union avec Patrick Antonelli, elle recherche la sérénité et la stabilité pour sa famille… « Je cherche la sérénité pour mes filles, et je ne veux pas qu’elles aient l’enfance décousue que j’ai eue » avait-elle déclaré. Malheureusement, cela semble très compliqué avec la situation actuelle.

Amel Bent soutient Patrick Antonelli mais les nouvelles sont très mauvaises

Amoureuse, Amel Bent a soutenu sans faille son époux pendant trois jours, lorsqu’il a comparu pour corruption et blanchiment devant le tribunal correctionnel de Nanterre. Cela s’est donc passé quelques jours après la grande finale de The Voice. La coach de l’émission ne devait donc pas être des plus sereines sur le plateau de TF1…

Elle a posté un message de prière sur son compte Instagram qui se révèle être une citation de l’immam Al-Bukhari. Beaucoup de ses fans ont tenu à lui apporter leur soutien dans cette épreuve très difficile. Cependant, d’autres ont été beaucoup moins positif en lui rappelant que la loi s’applique pour tout le monde…

Ce vendredi 19 juin, le terrible verdict est tombé et le procureur a requis cinq ans de prison (dont deux avec sursis) pour Patrick Antonelli. Cette peine serait accompagnée d’une amende de 150 000€. Le jugement est fixé le 8 juillet prochain et le mari d’Amel Bent pourrait donc retourner en prison dès cette date. Ce sont nos confrères du Parisien qui nous apprennent ces éléments.

Amel Bent : Patrick Antonelli révèle qu’il a fraudé pour être « au niveau » de sa femme

Patrick Antonelli a fait des révélations plus qu’étonnantes lors qu’il a comparu à la barre. Il a donc expliqué les raisons de sa fraude et affirme avoir pris des risques par amour… C’est en 2013 qu’il a décidé de monter cette affaire de faux permis. Il se met en couple avec Amel Bent, star de la chanson française, et ne se sentait pas au niveau.

L’homme d’affaire traversait une mauvaise passe avec son auto-école. Contrôles fiscaux, baisse d’inscriptions… il ne rentrait pas assez de chiffre d’affaires pour atteindre le niveau de vie qu’il fixait. Il avoue donc avoir inventé ce stratagème pour s’aligner sur les amis d’Amel Bent lors de leurs sorties. « Je veux être au niveau quand on sort avec les gens qu’elle (Amel Bent ndlr) fréquente » a-t-il avoué.

La vente des faux permis à des célébrités françaises a également été évoquée. Selon les informations données, l’animateur Ali Baddou aurait donné 10 000€ à Patrick Antonelli pour acheter un permis sans passer d’épreuve. C’est également le cas du footballeur Jérémy Menez. Cependant, l’époux d’Amel Bent a affirmé que la plupart de ses clients n’étaient pas des personnalités.

En attendant, les deux amoureux vont pouvoir se recentrer sur leur famille jusqu’au 8 juillet, date du jugement final de Patrick Antonelli. Amel Bent participera cependant à la fête de la musique aux côtés d’Imen Es. Les deux chanteuses vont interpréter leur nouveau titre, « Jusqu’au bout ».