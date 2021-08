Amandine Pellissard : gros scandale, on l’accuse de profiter des aides sociales

Si on pensait ne plus du tout entendre parler de l’émission de téléréalité préférée de nombreuses familles en France, à savoir Familles nombreuses : la vie en XXL, c’était sans compter sur le tout dernier scandale qui entoure la famille Pellissard. En effet, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer une seule seconde que l’on allait pouvoir entendre parler de ces candidats qui ne cessent d’être très présents sur les réseaux sociaux depuis maintenant plusieurs mois.

Il faut bien avouer que l’actualité aura été assez mouvementée pour eux et on aurait pu penser très clairement que la situation n’allait pas pouvoir s’arranger dernièrement. Mais tout cela était sans compter sur la volonté d’Amandine Pellissard de prendre la parole et de tout balancer en exclusivité sur les réseaux sociaux, même si cela ne plaît pas à tout le monde. On sait en effet que cette dernière peut parfois se trouver dans des situations compliquées et difficiles, et on a pu la voir une nouvelle fois encore très récemment avec sa prise de parole assez dingue, c’est le moins que l’on puisse dire.

Avec de plus des familles mythiques de l’émission qui ont tout simplement décidé de claquer la porte de la production, on peut dire que la situation de cette émission de téléréalité qui fait un très gros carton actuellement pourrait très mal se porter par la suite dans les semaines et les différents mois à venir. Mais cela était sans compter sur les dernières rumeurs assez folles au sujet de la famille d’Amandine Pellissard qui est très controversée…

Amandine Pellissard : des rumeurs assez folles au sujet des aides qu’elle pourrait percevoir

Ce sont des accusations assez graves que l’on a pu lire ici et là sur le web, mais également dans la presse people nationale au sujet de cette grande famille que l’on a pu voir dans de nombreux épisodes de l’émission mythique Familles nombreuses : la vie en XXL. En effet, clairement, on a pu voir par le passé que la mère de famille avait pu prendre des décisions plutôt très controversées, à tel point que l’on pourrait se demander comment elle peut faire pour vivre de la sorte au quotidien.

Des révélations chocs au sujet de la vie de la famille Pellissard dévoilées…

Pour certains internautes, c’est très clair que la mère de famille serait en train de profiter d’un système, et notamment des fameux revenus donnés par la CAF (ou Caisse d’Allocations Familiales). Des accusations qui sont très graves et qui, si elles s’avèrent bel et bien vraies, pourraient aller beaucoup plus loin que l’on ne voudrait bien le croire. Pour faire taire toutes les rumeurs à ce sujet, Amandine Pellissard a donc pu décider de prendre les devants pour pouvoir expliquer la situation et tout balancer, même si cela ne plaira vraiment pas à tout le monde…

Ce sont des mots vraiment très durs que l’on a pu lire sur les réseaux sociaux, et l’histoire ne s’arrête pas là ! Comme on a pu le lire de la part d’Amandine Pellissard qui a pu enfin prendre la parole à ce sujet, il se trouve que c’est pour elle une véritable « légende urbaine », et qu’elle est très loin de vivre la vie que certains internautes veulent le croire, comme elle a également pu le confirmer lors d’une interview pour le magazine Télé Loisirs récemment…