Matthieu Delormeau : Ses fans attristés à cause de sa déclaration concernant sa famille…

Véritable pilier du programme, âgé de 46 ans, Matthieu Delormeau s’est plaint de sa solitude en direct.

Matthieu Delormeau, qui vit habituellement sa vie à un rythme effréné, ne prend que très rarement le temps de se poser pour effectuer un point sur sa vie. Contraint de demeurer à son domicile à cause du coronavirus et du confinement obligatoire, le chroniqueur populaire de TPMP semble prendre conscience de certaines choses, comme il vient de le révéler dernièrement dans une émission de Touche pas à mon poste, diffusée en live via les webcams des différents chroniqueurs.

Malheureusement, Delormeau n’est plus dans l’équipe de Cyril Hanouna, certains fans le regrettent.

Évoquant sa vie privée, Matthieu Delormeau s’est confié non sans émotions à son patron et ami Cyril Hanouna, évoquant le manque et la solitude qu’il ressent au quotidien, depuis le début du confinement. Le chroniqueur semble donc avoir profité de ces moments de calme et de replis chez soi pour réfléchir à sa vie intime et aux priorités qu’il a choisi de suivre.

Une telle pause dans sa vie quotidienne a donc permis à Matthieu Delormeau d’ouvrir les yeux sur son rythme de vie effréné et ses conséquences. Avec beaucoup de sincérité et d’honnêteté, le chroniqueur de Touche pas à mon poste a ainsi évoqué sa vie amoureuse et ses échecs sentimentaux.

Expliquant avoir fait de son travail une priorité dans sa vie, Matthieu Delormeau a confié se consacrer pleinement à ses activités professionnelles pour ne pas avoir à regarder en face certains aspects de sa vie quotidienne, comme la solitude. Seulement, contraint de demeurer chez lui, tout seul, durant le confinement, le chroniqueur s’est alors rendu compte d’une chose :

« Et quand tout d’un coup, tout s’arrête, bah tu prends conscience de ce qui reste. Et ce qui reste ? C’est qu’il n’y a rien. »

Matthieu Delormeau prend conscience qu’il n’a pas de famille

Expliquant avoir l’impression d’avoir « raté une autoroute », Matthieu Delormeau a également évoqué, toujours à la télévision, le fait qu’il n’avait pas réussi à construire une famille et qu’il n’avait personne auprès de lui, dans sa vie sentimentale. A l’heure actuelle, le chroniqueur de Touche pas à mon poste se sent donc terriblement seul et faire le bilan ne lui est pas agréable.

Toutefois, comme toute prise de conscience, le confinement a permis au chroniqueur de comprendre que sa carrière ne serait pas éternelle et qu’il devait parvenir à créer des liens autour de lui, étant donné que tout l’argent et les possessions matérielles ne peuvent remplacer de véritables relations.

Les déclarations touchantes de Matthieu Delormeau, qui a fait preuve d’un immense courage pour se livrer à ce point, ont également inclus un constat amer sur sa vie amoureuse : « Si j’arrive pas à construire, c’est parce que je n’ai pas été assez généreux dans ma vie (…) La générosité, ce n’est pas de l’argent, c’est de penser aux autres », a-t-il conclu.