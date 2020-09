Alix Dmx : une vidéo très osée où l’on voit tout refait surface ! Découvrez-la !

Les fans sont de plus en plus nombreux à rejoindre la communauté d’Alix Desmoineaux puisque les photos et les vidéos sont forcément très sympathiques. Si vous ne la connaissez pas, une petite présentation s’impose. Elle a vu le jour à Paris le 29 octobre 1993, elle a surtout été connue pour sa participation à plusieurs émissions de télé-réalité dont le succès n’est plus à prouver. En effet, elle était présente dans la saison 4 de la Villa des coeurs brisés par exemple. Cette dernière devrait revenir en force avec un nouveau casting et Inès Loucif de Koh Lanta sera aussi de la partie comme elle a pu le préciser sur son compte Instagram.

Une vidéo très osée pour Alix Dmx sur Instagram !

Il faut savoir que la jeune femme possède un corps très réjouissant, il est donc largement apprécié par les hommes, mais également les femmes. Il suffit de regarder les commentaires dévoilés à la suite des clichés ou des vidéos pour comprendre qu’elle fait l’unanimité. Cette vidéo est relativement simple puisqu’elle apparaît avec un débardeur totalement mouillé, cela laisse entrevoir son intimité. La vidéo dure environ une minute et elle a été déployée avec la légende Wet Project Part I.

C’est Elisa Parron qui est à la direction et Terrence Oscar pour la musique, Sometimes .

. Vous pourrez donc découvrir Alix Dmx dans une vidéo très osée qui dévoile ses courbes.

En parallèle, sachez qu’Alix a participé à d’autres émissions de télé-réalité comme les Marseillais vs le reste du monde notamment en 2018.

Vous avez notamment eu l’occasion de la découvrir dans la saison 6 des Princes de l’Amour. Elle a aussi rejoint deux saisons supplémentaires avec les Marseillais. Vous pouvez donc la retrouver sur les réseaux sociaux comme Instagram puisqu’elle est aussi influenceuse. En 2020, elle a également intégré une émission de télé-réalité à savoir les Marseillais aux Caraïbes et les audiences ont été conséquentes. Cela montre que la popularité d’Alix est grandissante et il suffit de la suivre sur les réseaux pour voir cette communauté grandir au fil des jours.

Que se passe-t-il sur le compte d’Alix ?

Vous aurez donc des photos très réjouissantes de la jeune femme, la dernière vous permet de la découvrir en pleine nature avec un maillot de bain qui met en valeur ses courbes. Les commentaires sont forcément positifs et vous aurez aussi l’occasion de découvrir son compagnon. En effet, elle a eu l’occasion de présenter sur Instagram à toute la communauté un animal très réjouissant à regarder. Il se nomme Rajah et c’est un bébé Savannah F1 comme elle peut le déclarer sur son compte Instagram.

Alix Dmx révèle qu’il lui apporte une bonne dose de bonheur au fil des jours. Il nécessite beaucoup d’attention. Les animaux de compagnie vous donnent de l’amour, ils sont toujours fidèles, cela les rend très attachants. D’ailleurs, la SPA a lancé le « mois de l’adoption » puisque de nombreux animaux n’ont plus de foyer. Ce sont plus de 8000 qui ont été abandonnés au cours de l’été. Une campagne a donc vu le jour pour tenter de séduire de futurs propriétaires qui pourraient comme Alix Dmx découvrir la joie d’avoir un animal de compagnie à la maison. N’hésitez pas à suivre Alix si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur ses projets, les éventuelles télévisions qu’elle pourrait faire et elle vous donnera sans doute des nouvelles du petit Rajah.