Alexandra Lamy : un changement conséquent chez l’actrice, découvrez les photos !

Le métier d’acteur ou d’actrice n’est pas si simple, car il ne suffit pas de partager un scénario. Il faut impérativement partager une émotion et surtout se fondre dans le personnage. Certains acteurs comme Christian Bale n’ont pas hésité à perdre un poids conséquent pour ressembler le plus possible à la personne incarnée. Ce côté très « réaliste » peut aussi donner une vraie valeur ajoutée à la production. Alexandra Lamy a donc été contrainte de changer son look pour les besoins d’un rôle décroché dans un film.

Alexandra Lamy surprend tous les fans sur Instagram

Des histoires concernant les changements de look sont nombreuses que ce soit en France ou à Hollywood. Vous avez également pu découvrir Vincent Cassel dans un registre très éloigné de sa personne à savoir Mesrine. Il avait donc pris plusieurs dizaines de kilos pour ressembler à ce gangster français. Il y a quelques mois, ce fut Ben Affleck que vous avez notamment pu découvrir dans la saga Batman qui avait opéré un changement de taille pour les besoins d’un rôle au cinéma, et notamment pour le film The Last Duel. Ce ne sont pas les seuls et les métamorphoses sont parfois conséquentes que ce soit pour les hommes ou les femmes.

Les acteurs sont alors méconnaissables lorsqu’ils embrassent pleinement la vie de leur personnage .

. Alexandra Lamy a donc abandonné sa couleur de cheveu pour une teinte beaucoup plus foncée.

Le changement est assez conséquent, elle est passée du blond au châtain clair.

Elle tient au courant ses abonnés sur Instagram et elle semble proche de sa communauté. Elle annonce donc via une photo le résultat.

Que ce soit pour la pose ou la coiffure, vous avez pu découvrir Alexandra Lamy et le changement est radical. Il est même très difficile de la reconnaître sur les différentes photos proposées sur son compte Instagram. Les commentaires ont bien sûr été nombreux sur le réseau social et les compliments ont également été au rendez-vous. Certains ont trouvé que la nouvelle couleur lui allait parfaitement.

Le quotidien d’Alexandra Lamy sur Instagram

Certaines stars n’hésitent pas à publier très régulièrement des photos ainsi que des vidéos, voire des stories. Les internautes ont ainsi la sensation de faire partie du quotidien de ces hommes et de ces femmes qu’ils peuvent croiser dans des films. Alexandra Lamy est assez présente sur cette application, elle peut aussi partager un coup de gueule comme ce fut le cas il y a quelques semaines. L’ancienne compagne de Jean Dujardin avait notamment critiqué ceux qui délaissaient des déchets sur les routes. Vous pouvez aussi découvrir les affiches de ses films comme Belle Fille. Elle joue aux côtés de Miou Miou pour cette production.

Il faudra patienter pour connaître le nouveau scénario d’Alexandra Lamy qui nécessite d’être châtain et non blonde. Les changements capillaires chez les stars sont souvent nombreux, mais ce ne fut pas forcément le cas pour celle qui a enthousiasmé la France avec sa participation dans Chouchou et Loulou. En effet, cette série diffusée tous les soirs qui peut être découverte sur YouTube avait passionné les Français. Sa soeur à savoir Audrey Lamy a également percé l’écran avec Scènes de Ménage. Aujourd’hui, ces fictions sont nombreuses, mais Alexandra Lamy ainsi que Jean Dujardin étaient pratiquement des pionniers dans ces formats qui continuent à faire rire de nombreuses personnes grâce notamment à des diffusions.