Découvrez les meilleures alternatives au site de torrent T411 !

Pas de crainte en cette période de confinement en France dû au Coronavirus !

D’autres plateformes comme Yggtorrent et d’autre tracker BitTorrent ont été lancées pour remplacer cette référence du Torrent francophone.

Au niveau de cet article, nous allons vous présenter la liste des meilleures alternatives au site de torrent T411 . Allons-y.

Torrent9

Torrent9 est parmi les sites les plus connus en France et dans les quatre coins du monde. Cette plateforme de téléchargement ouverte au public est toujours se la menace de la fermeture, raison pour laquelle les administrateurs changent régulièrement de nom de domaine. Il est de plus en plus visité par les internautes à la recherche de fichiers à télécharger gratuitement (applications, jeux vidéo, etc.).

A noter que Torrent9 est un site qui n’oblige pas les internautes à respecter un ratio ou à créer un compte !

La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi) a pour mission de protéger les ayants droit du piratage et du téléchargement illégal.

YGGTORRENT

YGGTORRENT est parmi les meilleures alternatives au site de torrent T411. Derrière Torrent9, c’est le 2e site de téléchargement le plus visité en France (avril 2018). A noter que c’est la plateforme qui a repris le flambeau de T411 en 2017.

Ce site permet aux internautes de télécharger plusieurs types de fichiers, à savoir ; les applis, jeux, audio, vidéos, ebooks, etc. Elle vous donne aussi la possibilité de regarder des émissions TV. Pour cela, il suffit de vous inscrire sur le site. N’oubliez pas aussi de garder un ratio au-dessus de 1 !

OMG Torrent

Si vous êtes à la recherche d’une plateforme alternative au site de torrent T411, OMG Torrent est sans doute le bon endroit. Contrairement aux autres sites que nous venons de citer, ce tracker a l’avantage de proposer aux utilisateurs un très grand nombre de seeders sur un seul et même fichier (plus de 80 000 parfois). Ce site plaira certainement aux amateurs de films et séries en VOSTFR et de téléchargement rapide !

Les utilisateurs français vont apprécier ce site car entièrement en français. Il en est de même pour les millions de documents proposés. A noter que cette plateforme fonctionne en partenariat avec Cpasbien ainsi que le blog OverBlog.

Cpasbien

Cpasbien est sans doute la nouvelle référence du torrent en France et partout au monde. Pour utiliser cette plateforme, il est indispensable d’avoir un logiciel qui peut lire les fichiers « .torrent » et ouvrir les liens magnet (comme uTorrent par exemple). Pour rappel, ce site propose de nombreux films, séries, de la musique, ebooks, logiciels, jeux vidéo, etc.

Pour visiter cette plateforme, il est conseillé d’installer un bloqueur de publicité pour éviter les bannières et pop-ups remplis de jeunes femmes très peu vêtues. Par ailleurs, il faut savoir qu’il est obligatoire de vous inscrire pour télécharger gratuitement.

The Pirate Bay

The Pirate Bay est un site de torrents qui vous plaira certainement. Pourquoi ? Puisqu’il vous donne accès à des millions de fichiers dans toutes les langues et pour tous les pays, en téléchargement gratuit. C’est l’un des plus anciens et des plus connus des sites de téléchargement torrent public.

Depuis sa création, ce site tient bon et le bateau continue sa route malgré la saisie de certains de ses serveurs à plusieurs reprises. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à parcourir le site !

1337X

Certes, 1337X occupe le dernier rang de notre liste des meilleures alternatives au site de torrent T411, mais il vaut vraiment le détour. Cette plateforme est très bien organisée, ce qui permet à l’utilisateur de faire une recherche ciblée et efficace. Ce tracker torrent nous offre une interface beaucoup plus simple pour télécharger tous types de contenu en un clin d’œil.

Pour rappel, l’équipe de 1337X filtre en amont tous les fichiers et supprime ceux de mauvaise qualité et/ou trompeurs. Attention aux règles bien définies en matière d’upload !

Pour profiter au maximum de votre expérience sur les sites de Torrent, il est conseillé d’utiliser un VPN performant pour télécharger sur toutes les plateformes. Pourquoi ?

Pour cacher votre adresse IP, accéder au site anonymement et télécharger sans être identifiés. Il est aussi préférable d’installer un logiciel Torrent sur votre ordinateur pour gérer le téléchargement en BitTorrent.

Vous aurez même des ebooks gratuits

Outre les films et les séries en streaming, les sites vous proposent également d’autres contenus, notamment les livres électroniques. Si vous êtes donc à la recherche d’un ebook en français, vous aurez certainement la chance de le télécharger gratuitement, pour le lire sur votre ordinateur, votre Smartphone ou votre tablette ou Kindle, partout où vous êtes ; à la maison, au bureau, au parc ou dans les transports en commun. Que demander de mieux ?

La plupart des sites que nous venons de citer ci-dessus proposent des livres électroniques en français, que l’on peut télécharger gratuitement, en quelques clics. Et, cerise sur le gâteau, vous ne serez pas obligé de vous inscrire ou de faire sortir votre carte bancaire.

Voici certains sites pour télécharger des livres PDF gratuits :

Library Genesis

Cette plateforme nous offre des millions de livres et d’articles en PDF et en ePUB. Pour trouver l’ebook que vous recherchez, il vous suffit de taper son titre au niveau de la barre de recherche, et le tour est joué.

Bookboon

Sur BookBoon.com, vous y trouverez plus de 50 millions de livres en PDF. Pour rappel, les documents sont classés en différentes catégories, ce qui vous facilite la recherche.

Free-Ebooks

Ce site Internet propose plus de formats de livres, tels que PDF, Kindle, TXT et ePUB, ainsi que plusieurs catégories : fiction, non-fiction, livres audio, livres pour enfants, etc.

Free Computer Books

Si vous êtes à la recherche d’un livre PDF dans le domaine de la Science, FreeComputerBooks est le bon endroit où le trouver. C’est certain !

FreeBoook

Voici un site web très pratique et facile d’utilisation pour télécharger des ebooks gratuits et en quelques clics. Aucune inscription n’est obligatoire !

Internet Archive

Internet Archive nous offre des milliers de livres électroniques, vidéos, audio, et bien plus encore. C’est une vraie mine d’or !