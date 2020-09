The Circle Game : Netflix a désormais sa propre téléréalité

Vous avez sans doute pu découvrir Love Island sur Amazon Prime Vidéo, Netflix a donc décidé d’attaquer son rival sur ce marché avec The Circle Game. Il ne s’agit pas d’un contenu américain, mais bien une émission française.

Nous vous donnons tous les détails concernant cette émission qui n’a pas encore commencé, les portes s’ouvriront le 9 Avril prochain et vous aurez un lien direct sur la plateforme de streaming. Bien sûr, cette dernière a dévoilé une petite bande-annonce qui vous permet de découvrir le format.

Devenir le plus populaire grâce à The Circle Game

Vous avez tous les ingrédients susceptibles de rencontrer un succès sans précédent à savoir le réseau social, la popularité, le jeu… Il faut donc s’investir pleinement pour tenter de gagner le chèque. C’est assez classique, mais The Circle Game pourrait rencontrer un succès de taille puisque les ingrédients sont finalement ceux recherchés. Avec Love Island sur Amazon Prime, les téléspectateurs pouvaient élire les couples les plus sympathiques, l’interactivité est donc la clé du succès.

Les candidats sont logés dans un immeuble, mais ils auront leur propre appartement .

. Le réseau social baptisé The Circle a été créé dans ce sens et ce sera leur seul moyen de communication.

Au sein du cercle, il faut gagner une vraie notoriété pour tenter de remporter le jeu.

Par contre, les joueurs qui ne seront pas appréciés seront déplacés et même bloqués.

La bande-annonce est donc assez sympathique, mais le succès sera-t-il au rendez-vous ? La réponse sera sans doute apportée le 9 Avril prochaine. Nous pouvons constater que la téléréalité a tendance à s’essouffler sur le petit écran notamment via les chaînes traditionnelles. Le concept envahit donc au fil des semaines les différentes plateformes, mais pour suivre les épisodes, vous devez avoir un abonnement à Netflix.

Les candidats de The Circle Game ont été recrutés en Septembre

Alors que toutes les émissions ont été supprimées ou reportées à cause du coronavirus, nous nous demandons si The Circle Game pourra être au rendez-vous. De plus, Love Island a également été écourtée à cause de cette maladie, Nabilla a donc été rapatriée à Dubaï et le couple gagnant a été élu dans la plus totale discrétion. Les recrutements ont été faits en Septembre dernier et vous pouvez déjà découvrir les candidats grâce à la bande-annonce.

Il y a donc de grandes chances pour que la téléréalité soit déjà tournée, car vous pouvez les découvrir dans ces fameux appartements. De ce fait, les internautes ne pourront pas interagir et cela pourrait donc manquer aux plus connectés d’entre vous. Love Island avait tout de même l’intérêt d’être diffusée en direct, ce qui ne semble pas être le cas de The Circle Game. Il s’agit également d’une adaptation américaine puisque le programme a été proposé sur Channel 4. Netflix n’a donc pas inventé ce format, la plateforme de streaming a seulement pris le concept pour le propulser dans son catalogue. Rendez-vous le 9 Avril prochain pour savoir si le succès sera validé ou si un flop se prépare en perspective. Ils pourront peut-être devenir aussi célèbres que Jessica Thivenin.