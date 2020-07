Las Chicas del Cable saison 5 partie 2 : ce sera la dernière saison chez Netflix !

L’annonce avait été faite au début de l’année et le coronavirus ne sera sans doute pas à l’origine d’une perturbation.

Comme vous le savez, la dernière partie des Demoiselles du téléphone est déjà validée, enregistrée et produite. Il faudra sans doute suivre les comptes de Netflix pour en apprendre un peu plus, car les retards ont été identifiés ces dernières semaines.

Netflix diffuse la fin de la série

Pendant près de cinq saisons, les téléspectateurs ont pu suivre les péripéties de ces standardistes et elles ont décidé de raccrocher le téléphone définitivement.

Netflix s’apprête donc à diffuser la dernière partie de la saison 5 et ce sera malheureusement la fin de cette production.

Ce n’est pas à cause des audiences ou encore du coronavirus, la fin avait fait l’objet d’une annonce il y a quelques semaines. Il faut savoir qu’il s’agit d’une production by Netflix puisqu’elle est le fruit de son imagination comme c’est le cas pour d’autres contenus exclusifs. Généralement, vous pouvez les trouver rapidement sur la plateforme de streaming puisqu’il y a un petit macaron. Il avait donc été décidé que la partie 2 de la saison 5 de Las Chicas Del Cable serait l’ultime. Il faudra alors attendre pour connaître le dénouement et savoir s’il sera à la hauteur de toutes les attentes.

La série a été produite en Espagne, il est d’ailleurs beaucoup plus intéressant de la regarder en VO comme pour La Casa Del papel.

La première partie de la saison 5 a été proposée au début de l’année avec quelques épisodes seulement.

La série comporte en tout 42 épisodes, elle est donc assez rapide à dévorer si toutefois vous ne l’avez pas encore découverte.

Pour découvrir l’intégralité, il faudra tout de même patienter jusqu’au mois de Juin 2020 si toutefois la plateforme ne décide pas de la repousser.

Que se passera-t-il dans la partie 2 ?

Sans toutefois vous inonder de spoilers, nous avons pu enquêter sur le synopsis de cette seconde partie. Bien sûr, les Demoiselles du téléphone proposent une vraie suite et non un saut dans le temps. Vous êtes donc au coeur de l’Espagne et la guerre civile est intense. L’histoire vous propose donc une suite logique, d’où l’intérêt de regarder la partie 1 de la saison 5 juste avant de visionner les nouveaux épisodes, cela vous évitera d’être totalement perdu. Lidia sera donc de retour à Madrid et elle tentera de trouver Sofia qui avait décidé de rejoindre les Républicains. C’est assez simple, mais les quelques épisodes s’annoncent grandioses et nous sommes curieux de connaître le dénouement final.

Vous avez donc rendez-vous en Juin prochain comme l’annonce le communiqué de presse dévoilé au début de l’année par Netflix. Croisons les doigts pour que la série soit maintenue, mais d’ici quelques semaines, nous serons peut-être sortis de ce confinement qui a provoqué de nombreux chamboulements dans le monde de la télévision que ce soit pour le petit écran ou le cinéma.



Un succès rassurant pour Las Chicas del Cable saison 5

Certes, la saison 4 a été décevante pour de nombreux internautes qui tenteront de se consoler avec Las Chicas del Cable saison 5 partie 2. Celle-ci devrait débarquer sur Netflix comme vous avez pu le découvrir dans notre article au mois de Juin. Avec le confinement, nous ne sommes pas à l’abri d’un report pour les demoiselles du téléphone saison 5, il faudra alors attendre les annonces de la plateforme de streaming pour être certain que les nouveaux épisodes seront au rendez-vous, mais les demoiselles du téléphone saison 5 partie 2 sont très attendues.

L’attente était toutefois importante puisque les trois premières saisons avaient été très réjouissantes .

. Avec les demoiselles du téléphone saison 5 partie 2, la production espère qu’elle pourra à nouveau renouer avec le succès.

Netflix propose aussi quelques épisodes à deux reprises au cours de l’année, ce n’est pas la seule série qui est coupée en deux.

La partie 2 de la saison 5 de Las Chicas del Cable sera donc proposée quelques semaines après la première.

Cela permet de capter l’attention des internautes qui ne peuvent pas se lasser.

Pour les adeptes des demoiselles du téléphone saison 5 partie 2, l’intrigue peut être un peu légère parfois, l’attrait n’est donc pas significatif. Les producteurs sont alors contraints de surprendre constamment les internautes qui sont aussi très exigeants. Comme c’est le cas pour de nombreuses séries, le titre perd finalement de sa superbe, car il n’illustre pas forcément l’intrigue. De ce fait, la saison 5 les demoiselles du téléphone partie 2 ne s’articule pas obligatoirement autour du téléphone puisqu’il est désormais un accessoire très obsolète. Ce seront donc les relations avec les autres qui sont sur le devant de la scène pour les demoiselles du téléphone saison 5 partie 2.

Netflix est adepte des petites séries

Il y a quelques années, le format de Las Chicas del Cable partie 2 ne pouvait pas être envisagé. Nous avions tendance à attendre des saisons beaucoup plus conséquentes avec près de 22 épisodes. Ce fut le cas pour des productions à succès, mais le contenu doit désormais être diversifié. Alors que la partie 2 Las Chicas del Cable également appelée la partie 2 des demoiselles du téléphone, Netflix a décidé de changer son format en adoptant deux concepts. Le premier ressemble généralement à celui des demoiselles du téléphone partie 2 puisque vous avez moins de 10 épisodes pour la première partie et la saison intégrale est coupée en deux.

De ce fait, la saison 5 partie 2 les demoiselles du téléphone est diffusée en Juin alors que la première était proposée au début de l’année. Les producteurs peuvent ainsi dévoiler un mini final pour le milieu de la série, mais cela n’empêche pas d’avoir une deuxième partie pour Las Chicas del Cable. Il y a également de l’incertitude, car pour Las Chicas del Cable saison 5 partie 2, la date n’est pas connue

Cette demoiselle du téléphone partie 2 propose alors une série plus conséquente si vous regardez les deux parties l’une à la suite de l’autre. D’ailleurs, certains internautes ont tendance à critiquer le format utilisé pour Las Chicas del Cable saison 5 partie 2 dont la sortie est méconnue. En effet, ils ont tendance à perdre le fil de l’histoire et avant d’envisager de regarder las Chicas del Cable saison 5 partie 2, ils sont contraints de regarder les premiers épisodes.

Cela permet d’avoir un récapitulatif précis, car les téléspectateurs ont souvent des lacunes pour visionner le premier épisode des demoiselles du téléphone saison 5 partie 2. En effet, vous n’avez pas un saut dans le temps comme cela est possible avec une saison complète, vous reprenez l’intrigue où elle a été laissée avec les demoiselles du téléphone saison 5.

Vous en savez désormais un peu plus pour Las Chicas del Cable saison 5 partie 2 dont la date de sortie devrait être en Juin. Patientez toutefois, car vous n’êtes pas à l’abri d’une déprogrammation de la saison 5 Las Chicas del Cable partie 2 puisque le coronavirus n’est pas terminé. N’hésitez pas à suivre les réseaux sociaux comme Netflix, vous aurez sans doute des annonces officielles pour la saison 5 partie 2 de Las Chicas del Cable. De plus, il y a de grandes chances pour que les demoiselles du téléphone offrent une dernière saison avec la partie 2, mais si le succès est présent, une nouvelle salve d’épisodes pourrait être dévoilée.