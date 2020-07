On My Block saison 4 – Date de sortie Netflix !

Les résultats sont très satisfaisants et il y a de grandes chances pour que la saison 4 soit validée très rapidement.

En ce moment, le monde des série est mis entre parenthèses à cause du virus, mais lorsque la situation sera réglée, les annonces seront sans doute nombreuses.

Il faut savoir que les épisodes sont souvent mis en avant et sur la plateforme de streaming, la dernière s’est retrouvée rapidement dans le Top 10 qui est désormais monopolisé par le film turc que tout le monde évoque sur les réseaux sociaux.

Un mois pour Netflix concernant la saison 4

Selon les rumeurs, la plateforme de streaming est sur le point de se pencher sur le renouvellement des séries et surtout la programmation de celle-ci. Certaines sont hypothétiques, car les productions ne sont pas terminées, il faudra alors revoir les dates de sortie notamment pour celles prévues dans quelques semaines. Netflix a donc près de 30 jours pour savoir si la saison 4 d’On My Block verra le jour ou si la saison 3 sera la dernière. Pour l’instant, à l’heure où nous écrivons cet article, sachez qu’elle n’a pas été reconduite, mais cette série a de vrais points forts.

Lauren Lungerich a signé un accord avec Netflix, cela s’annonce donc très bénéfique pour la saison 4 d’On My Block .

. Brian Wright qui est la vice-présidente de la plateforme de streaming a précisé que le travail sur la série est très sympathique.

Elle est donc enthousiasmée selon ses propos de continuer cette collaboration et de développer de futurs projets semblables à cette série.

La saison 4 a donc de grandes chances d’être diffusée et surtout d’autres contenus pourraient être intégrés.

Lors d’une interview accordée à Variety, Lauren Lungerich a souhaité évoquer avec un peu plus de détails cette collaboration.

Je suis incroyablement reconnaissante de continuer à travailler avec les nombreux créateurs talentueux de Netflix pour continuer à raconter des histoires vraiment appréciées par le public.

Les scénaristes sont prêts pour la saison 4 d’On My Block

Avec les propos de ces deux géants de la production, nous pensons que la saison 4 sera prochainement validée, car finalement, elle n’est pas officialisée, mais tous les ingrédients sont réunis. Même les scénaristes et toutes les équipes qui travaillent sur le plateau sont convaincus par ce projet. Le co-créateur à savoir Jérémy Haft s’est même offert une petite blague.

Nous pensions que nous allions battre le record des Simpsons.

Si le planning est respecté à la lettre comme ce fut le cas pour les trois premières saisons, il y a de grandes chances pour que la quatrième soit dévoilée sur Netflix en Mars 2021. Certes, le temps sera sans doute long, mais votre attente sera forcément récompensée par cette série très intéressante. En termes de personnages, vous devriez croiser Monse, Cesar, Ruby, Jamal et bien sûr Jasmine ainsi que Spooky. Ce sont donc de bonnes nouvelles pour tous les fans de la série et ils sont nombreux sur le Web.